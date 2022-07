Mercato : Sassuolo met la pression au PSG pour Scamacca

Le patron de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a confirmé avoir reçu des offres du PSG et de West Ham pour l'international italien.

Jour après jour, le Paris Saint-Germain et ses dirigeants avancent sur leur mercato estival et peaufinent les arrivées et les départs afin de dessiner le meilleur effectif possible pour Christophe Galtier pour la saison 2022-2023. Si dans le sens des départs, le PSG peine à se débarrasser de ses indésirables pour le moment, dans le sens des arrivées, le club de la capitale est actif.

West-Ham propose plus que le PSG

Le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà bouclé l'arrivée de Vitinha au milieu de terrain, en plus des retours de prêts et de l'option d'achat de Nuno Mendes, et continue à prospecter pour se renforcer en défense et en attaque. Dans le secteur offensif, deux noms se détachent depuis plusieurs jours ceux d'Hugo Ekitike et de Gianluca Scamacca.

GOAL est en mesure de confirmer que le club de la capitale est passé à l'action pour le jeune attaquant du Stade de Reims avec une offre orale, refusée par le club de Ligue 1. Mais désormais, on sait aussi que le champion de France en titre a formulé une offre écrite à Sassuolo pour s'attacher les services de l'international italien.

Scamacca attendu pour la tournée au Japon ?

En effet, le patron du club italien, Giovanni Carnevali, est sorti du silence au sujet de son attaquant. Il s'est confié à Fabrizio Romano, le journaliste italien expert du mercato, confirmant une offre du PSG ainsi que celle de West-Ham, autre club intéressé par Scamacca : "West Ham propose 40 millions d'euros, le PSG offre 35 millions. Il y a aussi des différences sur les bonus. Nous n'avons pas besoin de vendre, donc nous verrons. Il n'y a aucun accord pour le moment, avec aucun club".

Certes, Sassuolo n'est pas dans le besoin et n'a pas la nécessité de vendre à tout prix son attaquant, mais la sortie médiatique de Giovanni Carnevali n'est pas innocente. Le patron de Sassuolo a envoyé un message clair au Paris Saint-Germain en lui faisant savoir que pour le moment, West-Ham est en pole position sur le dossier et qu'il faudra par conséquent rehausser son offre pour espérer signer l'international italien.

Passé notamment par la Roma et le PSV au cours de sa formation, Gianluca Scamacca sort d’une belle saison avec 16 buts inscrits en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Dans l'idéal, le PSG aimerait boucler le dossier avant le départ au Japon dans le cadre de sa tournée estivale qui débutera dimanche. Autant dire que le temps est compté pour le PSG dans le dossier Scamacca.