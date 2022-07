PSG : 10 indésirables privés de tournée au Japon !

Le Paris Saint-Germain veut faire le ménage dans son effectif, et le prouve : 10 indésirables ne participeront pas à la tournée au Japon.

Le changement, c’est maintenant au Paris Saint-Germain. Depuis la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 et l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif, le club de la capitale a annoncé son intention de remodeler l’effectif, et surtout de le voir dégraisser. En ce sens, plusieurs joueurs se voient poussés vers la sortie.

Diallo, cas particulier

L’envie du club de les voir partir cet été leur a été communiquée. Mais après la parole, place aux actes. Comme le révèle L’Équipe ce mardi, la "quasi-totalité" des indésirables ont été privés de la tournée estivale au Japon, qui aura lieu du 16 au 25 juillet ! Une décision forte de la part de Luis Campos afin de faciliter le travail de son collègue Antero Henrique, chargé des départs.

La liste ? le gardien Sergio Rico, le latéral gauche Layvin Kurzawa, les milieux Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Dina-Ebimbe, Idrissa Gueye et Rafinha, l'ailier Julian Draxler ou encore l'avant-centre Mauro Icardi. Le cas du polyvalent défenseur Abdou Diallo est plus complexe : convoqué pour la tournée, il va finalement rester à Paris après en avoir discuté avec Campos, histoire de faciliter son transfert imminent.

Kehrer, Paredes et Danilo pas concernés

Ces dix joueurs n’ont pas vocation à rester au PSG, et le club leur indique donc clairement la porte de sortie. Le défenseur central Thilo Kehrer et les milieux Leandro Paredes et Danilo Pereira semblaient également faire partie de cette liste, mais ils s’envoleront finalement pour le Japon. Apprécié par le groupe, le trio a visiblement gagné une chance de convaincre Christophe Galtier.