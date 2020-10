Mercato - Ronald Koeman n’a pas refermé le dossier Memphis Depay

N’ayant pas réussi à attirer l’attaquant lyonnais avant la fin du mercato, l’entraîneur du Barça affirme que le club va retenter sa chance.

Le feuilleton estival Memphis Depay n’a pas eu le temps d’être refermé qu’il est déjà réouvert. Au moment de rejoindre la sélection des , le capitaine de l’Olympique Lyonnais était revenu sur sa fin de mercato et les rumeurs qui l’envoyaient du côté du . Le Néerlandais n’a pas caché qu’un accord était tout proche mais que différentes raisons l’ont empêché de rejoindre la Catalogne.

Pensant déjà au mercato hivernal et à sa future situation de joueur libre, Memphis Depay peut toujours compter sur l’intérêt du Barça. Dans une interview accordée à AD, Ronald Koeman a fait le point sur son compatriote.

"Pour moi, ce n’était qu’une question de temps (de boucler le transfert). Nous voulions Memphis parce que c'est un grand joueur et parce qu'il a des qualités qui nous manquaient à mon avis, surtout dans la profondeur de notre jeu offensif."

Les règles de la et l’obligation de vendre pour les Catalans ont donc empêché la réunion entre l’ancien sélectionneur des Oranje et son attaquant. Mais à écouter Koeman, ce ne serait que partie remise. A deux mois et demi de l’ouverture du marché des transferts hivernal, l’entraîneur néerlandais a déjà annoncé la couleur. Oui, les Blaugrana vont retenter une offensive pour Depay si les finances barcelonaises le permettent.

"C'est tout à fait possible, oui. J'essaierai, car j'aimerais l'avoir ici. Mais je ne peux pas évaluer maintenant la situation financière du club en janvier. Nous devons attendre."

Avec seulement six mois de contrat, quelle sera la position de l'Olympique Lyonnais concernant son capitaine ?