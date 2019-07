Mercato - Real Madrid : Semaine décisive pour Paul Pogba

A une semaine de la fin du mercato en Angleterre, Zidane semble en avoir plus besoin que jamais, mais United continue de se montrer réticent.

Le est sous pression. La défaite 7-3 en amical dans le derby face à l'Atlético, les résultats peu convaincants de la tournée aux États-Unis et l’absence de signatures au cours du dernier mois ont fini par réveiller les mêmes craintes qu’avaient eu les supporters à la fin de la saison dernière. De plus, il n'y a pas de nouveautés concernant le seul joueur que Zidane a publiquement annoncé qu'il désirait recruter : Paul Pogba. Le milieu de terrain de semble maintenant plus nécessaire que jamais pour le Real, et pourtant, à une semaine de la fin du mercato en , son arrivée au Real Madrid est loin d'être faite.

Le principal problème est que la direction de Manchester United continue d'affirmer qu'elle ne vendra pas Paul Pogba. Les Red Devils ne désirent pas d'argent mais de nouvelles recrues au milieu de terrain, plutôt que de s'occuper de la vente de l'international français.

Un mercato très dense pour United avant sa clôture le 8 août

Cinq dossiers ne sont pas encore gérés. Il s'agit d'Harry Maguire, Bruno Fernandes, Sergej Milinkovic-Savic, Romelu Lukaku et donc Paul Pogba. Le départ de "La Pioche" semble pouvoir se faire en cas d'arriver de Milinkovic-Savic. Mais aujourd'hui, et malgré certaines rumeurs dans les médias, aucun accord n'a été fait entre Manchester United et la , qui demanderait 90 M€ pour son milieu de terrain.

De son côté, Manchester n'effectuera la signature de Milinkovic-Savic que dans le cas où le Real Madrid signerait Pogba, et non l'inverse. Le club merengue pourrait donc tout changer mais le Champion du monde n’a plus revendiqué son désir de partir, comme il l’avait exprimé au en juin dernier. Ni le joueur, ni son représentant, Mino Raiola, n’ont pris la parole depuis longtemps. Ces derniers jours s'annoncent décisifs pour le dossier Paul Pogba.