Mercato - PSG : Ander Herrera revient sur son départ compliqué

De retour à Bilbao, le milieu de terrain espagnol est heureux de retrouver son club de coeur mais regrette la façon dont il a quitté Paris.

Le Paris Saint-Germain avait une mission claire pour cet été : dégraisser. Le club de la capitale a averti une liste de joueurs qu'il souhaitait les voir partir lors du mercato estival. Le champion de France en titre était désireux de renouveler son effectif et de tourner une page afin de repartir de l'avant et notamment en Ligue des champions en étant davantage compétitif.

"Les choses auraient pu se faire différemment"

Ander Herrera a fait partie de ceux qui ont fait les frais de cette nouvelle politique prônée par le PSG. L'Espagnol a tenté de rester dans la capitale mais a finalement cédé et a été prêté à l'Athletic Bilbao, le club qui l'a vu explosé aux yeux de l'Europe. Lors de sa présentation comme joueur de l'Athletic Bilbao, Ander Herrera est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain espagnol regrette le traitement qu'il a subi cette saison mais gardera un bon souvenir de son aventure dans la capitale française.

"L'opération pour mon retour a été plus longue que prévu. C'était beaucoup de jours d'incertitude et vous cogitez beaucoup. Vous êtes parfois très positif et parfois moins. Cela n'a pas été facile et quand c'est comme ça, tout vous passe par la tête. Il y a eu des moments désespérés. Je vais essayer d'effacer ces moments d'incertitude et me concentrer sur ce qui m'attend, qui est très excitant. Je suis impatient de commencer", a analysé Ander Herrera.

"Le PSG, un club élégant"

"On peut faire les choses différemment (...) En raison de notre contrat , nous ne pouvions pas jouer dans l'équipe de réserve, même si c'est ce que disait la presse à Paris. Il est vrai qu'en raison de la façon dont je me comporte avec tous les entraîneurs, j'ai été surpris d'être laissé de côté, je pense que cela peut être traité d'une manière différente", a ajouté le milieu de terrain espagnol.

"Les clubs sont toujours plus importants que les personnes et le souvenir du PSG sera celui d'un club élégant, de coéquipiers irremplaçables et d'une base de fans qui m'a montré son affection. Chaque expérience de ma carrière m'enrichit et j'en sors plus forte. J'ai essayé de m'entraîner plus fort ou aussi fort que je le faisais avec le groupe. Dans la carrière d'un footballeur, au-delà des aspects contractuels, il faut aussi tenir compte de l'expérience de vie. Je n'ai pas de rancune envers qui que ce soit. Si je n'avais pas été dans une situation comme celle-ci, peut-être que je n'aurais pas eu l'opportunité de retourner à l'Athletic", a conclu Ander Herrera.

L'Espagnol conscient d'être un grand professionnel promet de tout donner dans sa nouvelle aventure : "Ils ont vu comment je me suis comporté pendant ces trois saisons et ce sera la même chose. Il y a de la place pour toutes sortes d'opinions et de sentiments dans le football, qui conditionne pour beaucoup les performances de l'équipe pendant la semaine. J'accepte les opinions avec respect car j'aime aussi être exigeant, j'aime les défis en tant que footballeur et que vais-je dire aux membres et aux fans ? Je vais me comporter comme un professionnel de la meilleure façon possible, en essayant d'être meilleur chaque jour pour défendre le maillot de l'Athletic".