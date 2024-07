Mercato : Pourquoi Roberto De Zerbi a signé à l’OM

Roberto De Zerbi a évoqué récemment les raisons qui l’ont poussé à signer à l’OM.

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, cet été. Le club continue de faire ses emplettes depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier. Mais le gros coup de l’OM reste sans doute, la signature de Roberto De Zerbi au poste d’entraineur. Une arrivée surprenante même pour les supporters phocéens qui se demandaient bien comment la direction phocéenne a pu convaincre le technicien italien de poser ses valises sur la Canebière. Des questions auxquelles le principal intéressé a enfin répondu.

Roberto De Zerbi a snobé de grands clubs pour l’OM

C’est dans les derniers moments de la saison dernière que Brighton a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. Encore sous contrat avec le club anglais, le technicien italien aurait pu rester encore an « s'il ne trouvait pas de club qui le stimulait » comme il l’a confié dans une interview avec le média transalpin, Zeta. « Des contacts avec de grosses écuries avaient été noués, mais aucun accord n'a été trouvé », révèle De Zerbi qui avait notamment snobé le Bayern Munich.

De Zerbi adore le public du Vélodrome

C’est finalement à Marseille que Roberto De Zerbi a posé ses valises cet été à la surprise générale. Mais l’ancien coach de Sassuolo, toujours fasciné par la ville, a accepté de signer à l’OM parce qu’il avait finalement trouvé la ferveur et la passion du football dans le rang du public marseillais.

« C'est un endroit qui m'a toujours fasciné, quand j'étais enfant, j'admirais des champions comme Rudi Völler et Chris Waddle. Le public est très chaleureux et passionné, un peu comme moi. J'ai choisi l'OM car ce club me rappelle beaucoup la passion et la pression que j'ai connues à Foggia. Le Vélodrome accueille près de 70 000 personnes, il fait beau et chaud. Cet environnement me pousse à donner le meilleur de moi-même », explique De Zerbi.