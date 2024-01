Mercato, Paris ferme la porte pour une pépite

Le Paris Saint-Germain a fermé la porte à un possible départ de l’une de ses pépites cet hiver.

A l’instar de l’Olympique de Marseille et de son rival, Lyonnais, le PSG connait un mercato mouvementé également. Mais contrairement aux deux premiers, le Paris Saint-Germain n’a encore libéré aucun joueur cet hiver. Le club de la capitale a d’ailleurs fermé la porte au départ de l’une de ses pépites lors de cette fenêtre de transferts.

Les choix forts du PSG cet hiver

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a décidé de se renforcer à certains postes clés pour pallier l’absence de certains joueurs comme Kimpembe et Mendes. Dans le même temps, le club de la capitale a fait de la libération des indésirables, un objectif clair pour le mercato hivernal.

Toutefois, ces derniers, en l’occurrence, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitiké, sont toujours au club. Si le premier refuse pour l’instant de partir et de rester jusqu’à la fin de son contrat (juin 2024), le second, par contre, devrait rebondir en Bundesliga dans les prochains jours. Par ailleurs, au moment où le PSG compte libérer Kurzawa et Ekitiké cet hiver, le club n’est pas disposé à discuter du départ de l’une de ses pépites.

L'article continue ci-dessous

Getty

Le PSG blinde Warren Zaire-Emery

Le Paris Saint-Germain a révélé plusieurs joueurs ces dernières semaines. Si certains comme Kingsley Coman et Christopher Nkunku ont dû se développer ailleurs, d’autres à l’instar d’Adrien Rabiot et Warren Zaire-Emery sont devenus titulaires au PSG. Ce dernier justement, est la nouvelle coqueluche du club cette saison. Le jeune milieu de terrain (17 ans) est devenu un titulaire indiscutable sous la houlette de Luis Enrique cette saison (22 matchs TCC).

Les prestations de Warren Zaire-Emery sous les couleurs franciliennes lui ont même valu une première sélection en Equipe de France. Suffisant pour que le PSG le cadenasse cette saison. Alors que la prolongation de WZE devrait être effective début mars au moment de ses 18 ans, le PSG a reçu une offre pour l’international français. Selon le PSG Inside Actus, une écurie anglaise dont le nom n’a pas filtré aurait transmis une proposition au club pour Zaire-Emery. Une offre qui a été rejetée dans la foulée, le PSG ne voulant en aucun cas se séparer de sa jeune pépite cet hiver.