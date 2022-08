Lucas Paqueta à West Ham, c’est bouclé

Le milieu offensif lyonnais, Lucas Paqueta, va signer en faveur de l’équipe londonienne. Montant de la transaction : 55M€.

West Ham et Lyon se sont mis d'accord sur un deal pesant 55M€ et qui permettra au club londonien de signer Lucas Paqueta. Une information que GOAL est en mesure de confirmer.

Les deux équipes se sont finalement mises d'accord sur un montant pour l'international brésilien après des semaines de négociations. Paqueta, qui a marqué 11 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière, signera avec les Hammers jusqu'en 2027.

Une grosse perte pour l’OL

West Ham n'a pas pris le moindre point lors de ses trois premiers matches de Premier League, et n'a pas non plus marqué de but. La venue de l’international brésilien devrait donc leur être d’un grand apport. A contrario, cela affaiblira les Gones, qui avaient déjà perdu Bruno Guimaraes en janvier dernier.

Les Londoniens se sont toutefois qualifiés pour la phase de groupes de l'Europa Conference League grâce à une victoire 6-1 aux dépens des Danois de Viborg et espèrent que Paqueta les aidera à bien figurer sur les différentes scènes.

Les Hammers tenteront d'engranger leurs premiers points en Premier League (et de marquer leur premier but) de la saison lors de leur rencontre avec Aston Villa le 28 août. Ensuite, ils devront faire face à un test difficile en affrontant le rival Tottenham au London Stadium.