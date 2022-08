Mercato – L'OL a "très très bien vendu Paqueta" estime Rothen

Pour Jérôme Rothen, l'OL a raison de vendre Lucas Paqueta, surtout pour le montant annoncé.

L'Olympique Lyonnais vient de vendre Lucas Paqueta à West Ham pour un montant estimé à 60 millions d'euros.

Le Brésilien avait été recruté en septembre 2020 pour 20 millions d'euros, en provenance de l'AC Milan, ce qui va permette à l'OL de réaliser une jolie plus-value.

Dans l'émission « Rothen s'enflamme » diffusée sur RMC Sport, Jérôme Rothen estime que l'OL a bien fait de se séparer du Brésilien.

« Ça fait du bruit le transfert de Paqueta mais bien vendu, très bien vendu, très très bien vendu par rapport à ses sept derniers mois, parce qu'on ne peut pas dire qu'il fait une grande saison l'an dernier et un début de saison fracassant. Et puis derrière, il s'est endormi. On attendait beaucoup plus d'un joueur comme lui. Le prix de son transfert est tellement énorme que c'est bien pour l'OL de l'avoir vendu aussi cher. On ne peut pas dire que depuis le début de saison, sur les matches qu'il avait joués, il avait été très performant », a ainsi déclaré Rothen.