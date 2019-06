Mercato - Manchester United : Wan-Bissaka va passer sa visite médicale

Le défenseur de Crystal Palace s'apprête à devenir la deuxième recrue de l'été pour les Red Devils, pour environ 61,5 millions d'euros.

Le latéral droit Aaron Wan-Bissaka va passer sa visite médicale cette semaine avant de rejoindre pour un transfert aux alentours de 61,5 millions d'euros. Goal est en mesure de confirmer que le joueur de se rendre à Manchester dès son retour de l'Euro Espoirs, qu'il dispute actuellement avec l' . Déjà éliminés, les Three Lions disputent leur dernier match dans la compétition ce lundi soir contre la .

Wan-Bissaka est suivi par les Red Devils depuis plusieurs mois et devrait devenir le premier choix d'Ole Gunnar Solskjaer a sur le côté droit de la défense. Le technicien norvégien entend largement rajeunir son équipe, à l'image déjà de l'arrivée de Daniel James dans le secteur offensif.

Le jeune joueur de 21 ans a été la révélation de la saison à Selhurst Park, où il a démontré un gros potentiel dans son couloir, aussi bien en phase offensive que défensive. Au point d'être récompensé du titre de joueur de la saison dans un club qu'il a reçu l'autorisation de quitter cet été.

"Il a été formidable, déclarait récemment son entraîneur Roy Hodgson. Il a eu un baptême du feu il y a plus d'un an maintenant, en jouant trois des six meilleures équipes lors de ses premiers matches. Il a été tellement bon dans toutes les rencontres. Pour moi, il est un latéral complet."

L'article continue ci-dessous

Des performances qui lui ont valu d'être appelé avec les U21 anglais pour l'Euro Espoirs en . Après avoir précipité la défaite initiale contre la en marquant contre son camp à la dernière minute, il a été laissé sur le banc lors du deuxième match contre la Roumanie (2-4).

Si tout se passe comme prévu, Wan-Bissaka deviendra la deuxième recrue de ce mercato à United après Daniel James, arrivé de Swansea contre environ 17 millions d'euros. Solskjaer avait exprimé le souhait d'avoir une équipe complète et un mercato bouclé au 1er juillet, date de la reprise de l'entraînement.

S'il y aura certainement encore du travail à effectuer, l'arrivée du jeune anglais sera déjà un vrai plus pour le manager norvégien.