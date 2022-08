Mercato - Manchester United : Cristiano Ronaldo sort du silence !

Cristiano Ronaldo s'en prend aux médias qui racontent des mensonges et promet de tout dire sur sa situation à Manchester United.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo agite la presse anglaise et européenne. Comme GOAL l'a annoncé au début de l'été, Cristiano Ronaldo a souhaité quitter Manchester United au cours du mercato estival afin de rejoindre une équipe disputant la Ligue des champions cette saison. Malheureusement pour le Portugais, il n'a pas réussi à trouver une porte de sortie qui lui convenait, même si Jorge Mendes l'a proposé à de nombreux clubs européens.

Ronaldo finalement sur le départ ?

Ecarté de la tournée de pré-saison des Red Devils pour des raisons personnelles, Cristiano Ronaldo a repris avec le groupe à une semaine du début de la Premier League voyant qu'il n'allait probablement pas être transféré. Depuis, le quintuple Ballon d'Or a participé aux deux défaites de Manchester United en Premier League et alors que les Red Devils ne souhaitaient pas particulièrement vendre le Portugais, les dernières rumeurs indiquent que la donne a changé.

En effet, après la débâcle face à Brentford, la presse anglaise annonce, Sky Sports en tête, que Manchester United se serait résolu à laisser filer Cristiano Ronaldo. D'après The Athletic et The Telegraph, Erik Ten Hag ne serait plus motivé à l'idée de conserver coûte que coûte Cristiano Ronaldo et aurait été consterné par l'attitude du joueur depuis sa réintégration au groupe professionnel.

"Les médias ne racontent que des mensonges, il y a 5% de choses vraies à mon sujet"

Ce dernier aurait même été aperçu plusieurs fois mangeant seul au centre d'entraînement et son cas diviserait en interne au point que les dirigeants et le staff craignent une rupture au sein du vestiaire au cours de la saison. Néanmoins, ces dernières semaines beaucoup de rumeurs sont sorties autour de Cristiano Ronaldo et de son avenir. Le Portugais, habitué à ce que l'on parle beaucoup de lui, n'avait pas réagi à tout ça.

Mais ce mardi soir, Cristiano Ronaldo est sorti du silence. Sur Instagram, le Portugais a répondu à un poste d'un compte fan du joueur, en s'en prenant directement aux médias et en promettant qu'il racontera tout ce qu'il s'est passé cet été dans quelques semaines au cours d'une interview qu'il accordera. "Vous saurez la vérité quand une interview aura lieu dans quelques semaines. Les médias ne racontent que des mensonges", a lancé Cristiano Ronaldo, en réponse à un post d'un compte fan du joueur.

"J'ai un carnet et ces derniers mois, sur les 100 informations que j'ai lu de moi, seules 5 étaient vraies. Imaginez comment c'est. Gardez ce conseil", a conclu l'international portugais. Reste à savoir lesquelles étaient vraies et si un départ de Cristiano Ronaldo se profile bel et bien dans les prochains jours alors que le mercato fermera ses portes dans un peu plus de deux semaines.