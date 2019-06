Mercato - Lyon : Ndombélé ouvre la porte à Tottenham

Dans le viseur de Tottenham, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Tanguy Ndombélé (22 ans) n'est pas insensible à l'intérêt des Spurs.

Ce dimanche matin, Téléfoot diffusait un extrait d'entretien avec le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Tanguy Ndombélé. Invité à commenter l'intérêt que lui porte , l'international français a reconnu qu'il pourrait être séduit par les Spurs.

L'ancien Amiénois déclare ainsi : "Tottenham est une grande équipe, un grand club. Ils ont fini quatrième dans leur championnat, finaliste de la . Quel joueur ne serait pas intéressé par un grand club ?"

Tanguy Ndombélé est sous contrat avec jusqu'en 2023.

Il y a quelques semaines, il confiait au Progrès : "Comme j’ai dit à mes agents et au club, je ne suis pas encore fixé, je n’ai pas pris de décision. Bien sûr, je me verrais bien continuer à l’OL, le club sera en Ligue des champions, mais je ne me suis pas posé la question de rester ou pas, et je n’ai pas encore parlé avec le nouveau staff."

La presse italienne parle également d'un intérêt de la pour le milieu de terrain.