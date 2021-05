Mercato - L’OM d’accord avec Amine Adli (TFC), Milan et le Bayer à l’affût

D’accord avec Amine Adli pour un transfert cet été, l’OM doit encore s’entendre avec Toulouse… qui négocie avec Milan et le Bayer Leverkusen.

L’Olympique de Marseille a fait la moitié du chemin pour Amine Adli. Selon L’Équipe, l’actuel cinquième de Ligue 1 disposerait d’un accord de principe avec le polyvalent attaquant pour un transfert cet été, mais les choses sérieuses vont commencer : négocier avec Toulouse.

En effet, Adli souhaite rejoindre l’OM depuis l’hiver dernier, il n’est donc pas étonnant de voir le président Pablo Longoria trouver un accord si rapidement avec le joueur. En revanche, les négociations s’annoncent délicates avec Toulouse, qui réclame 15 M€.

Toulouse veut faire grimper les enchères

Adli n’a pourtant plus qu’une année de contrat avec les Violets… Mais ces derniers entendent miser sur la concurrence pour faire grimper les enchères, avec un intérêt prononcé de Milan et du Bayer Leverkusen, lesquels se seraient également rapprochés de l’entourage du joueur.

Niveau prestige, Milan dispose d’une longueur d’avance, d’autant plus que les Rossoneri joueront la Ligue des Champions l’an prochain. Mais pour trouver du temps de jeu, Adli pourrait privilégier l’OM ou le Bayer, sachant que l’équipe italienne et l’équipe allemande ont d’ores et déjà approché la direction toulousaine.