Mercato, Liverpool contrecarre les plans du Barça

Manchester United vs Liverpool

Rayo Vallecano vs FC Barcelone

Liverpool veut gâcher les plans du Barça pour le mercato, cet été.

Le Barça connait un mercato compliqué cet été. En difficultés sur le plan financier, le club catalan n’arrive pas à avancer sur le marché des transferts. Cependant, le Barça a retrouvé le sourire ces derniers jours avec l’arrivée imminente de Federico Chiesa. Mais Liverpool pourrait effacer ce sourire en détournant l’international italien du chemin vers la Catalogne.

Le Barça s’intéresse à Federico Chiesa

Le Barça sera aux prises avec le Rayo Vallecano, mardi (21h30), à l’occasion de la troisième journée de Liga. Le match contre le nouveau club de James Rodriguez pourrait être le premier de Dani Olmo. Seule recrue du Barça cet été, l’international espagnol aurait finalement été inscrit auprès de la Liga, ce lundi d’après la presse ibérique. Le Barça pourrait alors pleinement se concentrer sur le dossier Federico Chiesa.

L'article continue ci-dessous

Getty

En quête d’un ailier beaucoup plus explosif, le club azulgrana a jeté son dévolu sur le champion d’Europe 2020 suite à l’échec du dossier Nico Williams. Poussé à la sortie par la Juventus Turin, Federico Chiesa était annoncé proche de rejoindre de Barcelone ces derniers jours. Mais Liverpool semble décidé à faire capoter l’opération.

Liverpool va chiper Chiesa au Barça

Il y a deux jours, Nicola Schira annonçait que le Barça avait trouvé un accord avec Federico Chiesa. Mais la presse espagnole a pris le contre-pied du journaliste italien avec les révélations sur un fort intérêt de Liverpool pour l’ailier transalpin, ce lundi. Une information confirmée par Fabrizio Romano qui donne un coup de massue aux supporters barcelonais.

Le journaliste italien révèle, en effet, que les Reds seraient passés à l’attaque pour Federico Chiesa. Fabrizio Romano avance en plus et indique que l’international italien serait aussi tenté par l’idée de rejoindre Liverpool et la Premier League. Ainsi, tout indique que Federico Chiesa va échapper au Barça qui n’a que trois jours pour trouver une nouvelle pioche ou pas.