Le Barça vise une nouvelle recrue star

FC Barcelone vs Athletic Bilbao

Barcelone est déterminé à recruter un nouvel ailier gauche avant la fin du mercato estival.

Nico Williams n’est plus une option, et des cibles plus réalistes sont en cours d’élaboration – pour l’instant, le mieux placé pour rejoindre le club est Federico Chiesa de la Juventus.

Chiesa n’est pas dans les plans de Thiago Motta, et avec moins d’un an restant sur son contrat, le joueur de 26 ans sera transféré avant la fin du mois. Il est ouvert à l’idée de rejoindre Barcelone, Sport ayant maintenant rapporté qu’il a déjà accepté les conditions proposées par les géants catalans. Il est prêt à accepter une réduction de salaire pour faire ce transfert, réduisant son salaire à 4,5 millions d’euros par saison.

Le Barça convoite une star de la Juve

Selon Relevo, Barcelone a fixé une limite de 15 millions d’euros dans ses négociations imminentes avec la Juventus. Ils sont déterminés à ne pas payer plus que ce montant, bien qu’il ait été rapporté que les géants de la Serie A recherchent plus près de 20 millions d’euros.

L'article continue ci-dessous

Le média indique que Barcelone n’a pas encore soumis son offre d’ouverture, mais qu’elle est en cours de préparation. Chiesa serait une très bonne recrue à bas prix s'il pouvait retrouver la forme qu'il a montrée il y a quelques années - même si c'est un gros "si".