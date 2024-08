Barça, ça se précise pour Chiesa

FC Barcelone vs Athletic Bilbao

L’arrivée de Federico Chiesa au Barça, cet été, se rapproche de plus en plus.

Le mercato estival prend fin le 30 août prochain et les clubs continuent de s’activer sur le marché. Mais à six jours de la fermeture de cette fenêtre de transferts, le Barça ne compte qu’une seule recrue et n’arrive toujours pas avancer ses pions. Un problème auquel le club blaugrana pourrait remédier avec l’arrivée imminente de Federico Chiesa. Les choses commencent d’ailleurs à se préciser pour l’international italien.

Le Barça s’intéresse à Federico Chiesa

Le Barça affronte ce samedi, l’Athletic Bilbao pour le compte de la 2e journée de Liga. Un match qui permettra aux supporters catalans de retrouver Nico Williams, sur leur stade certes, mais pas sous leur maillot. Cible prioritaire du Barça cet été, l’international espagnol a finalement décidé de prolonger son aventure avec le club basque.

Barcelone quand même aurait pu s’offrir l’ailier de 22 ans si ses finances étaient bonnes. Mais malgré le départ d’Ilkay Gundogan, le Barça n’est toujours pas en règle vis-à-vis du fair-play financier et n’a toujours pas enregistré Dani Olmo auprès de la Liga. Pour autant, le club blaugrana se projette en avant et s’est lancé sur la piste de Federico Chiesa.

L'article continue ci-dessous

Federico Chiesa a dit oui au Barça

Cadre de la Juventus, Federico Chiesa n’est plus en odeur de sainteté à Turin et n’entre pas dans les plans de Thiago Motta. C’est donc une bonne opportunité qui se présente au Barça, en quête d’un ailier beaucoup plus explosif, cet été. Les signaux sont d’ailleurs au vert pour le club blaugrana qui a déjà conclu un accord de principe avec Federico Chiesa d’après les informations rapportées par Nicolo Schira, ce samedi.

A en croire le journaliste italien, les deux parties se seraient entendues pour un contrat jusqu’en 2027 avec un salaire de 4 millions par an et deux millions supplémentaires. Toutefois, il faudra à présent convaincre la Juventus de lâcher le joueur contre une offre de 10 millions d’euros plus 3 millions en bonus. Ce qui n’est pas gagné d’avance avec la Vieille Dame qui réclamerait plutôt 15 millions d’euros pour céder Federico Chiesa.