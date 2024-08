Nketiah à l'OM, c'est terminé

Marseille vs Reims

Nottingham Forest serait intéressé par Eddie Nketiah et aurait fait de l'attaquant d'Arsenal sa cible privilégiée.

Au début de l'été, Eddie Nketiah s'était mis d'accord avec l'Olympique de Marseille pour quitter Arsenal. Cependant, les Gunners ont rejeté deux offres de l'équipe de Ligue 1, ne parvenant pas à se mettre d'accord sur l'indemnité de transfert.

Arsenal a fait de même avec une offre de son rival de Premier League, Nottingham, selon The Athletic. Forest, qui cherche à renforcer ses rangs en attaque, a fait une première offre de 25 millions de livres (32,4 millions de dollars), y compris les suppléments. Cependant, l'offre a été rejetée par les Gunners qui attendent une somme comprise entre 30 et 35 millions de livres (38,9 et 45,5 millions de dollars) pour le diplômé de Hale End.

Ayant fait ses débuts à Arsenal en 2017, Nketiah a fait un total de 168 apparitions et a marqué 38 buts dans l'intervalle. L'attaquant a également été prêté à Leeds United en 2019, où il n'a pas impressionné avant de retourner à l'Emirates.

Bien que Nottingham Forest ait également envisagé de recruter Santiago Gimenez (Feyenoord), Nketiah est actuellement leur priorité absolue et ils espèrent le recruter avant la fin du mercato estival.