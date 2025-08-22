Mercato : Les plans du Barça dévoilés

Le directeur sportif Deco a encore plusieurs tâches en suspens.

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Les Blaugrana semblent régler les derniers détails du mercato, mais Wojciech Szczesny, Gerard Martin et Roony Bardghji n'étant toujours pas inscrits, ils pourraient être contraints de prendre des mesures plus drastiques. On espère actuellement que trois autres départs mineurs, en lien avec leur plafond salarial, régleront le problème.

Selon Sport, le directeur sportif Deco a déjeuné avec le président Joan Laporta pour finaliser leurs plans pour la fin du mercato barcelonais, après avoir discuté avec le staff technique et Hansi Flick. L'idée est de renouveler le contrat d'Iñaki Pena pour un à deux ans et de le prêter, Como et le Celta Vigo étant cités comme destinations potentielles.

Les Blaugrana négocient actuellement la résiliation du contrat d'Oriol Romeu, retardée en raison de l'absence d'offre de Deco jusqu'à cette semaine. Le milieu de terrain expérimenté est également en négociation avec son prochain club et est prêt à renoncer à une partie de son salaire, mais souhaiterait en percevoir un pourcentage. Le latéral droit Hector Fort devrait également partir en prêt, Como et le RCD Majorque étant également évoqués, mais sans progrès depuis plusieurs semaines.

Le principal sujet de discussion concerne Marc Casado, dont on a annoncé qu'il ne jouerait pas beaucoup et qui, s'il décidait de partir, serait vendu à l'un de ses nombreux prétendants pour 30 millions d'euros ou plus. Cela allégerait la pression sur le plafond salarial, et l'objectif de Barcelone est de revenir à la règle du « 1:1 » pour janvier. Le club a clairement fait savoir qu'il était ouvert à un transfert.

Même si cela semble improbable compte tenu des problèmes d'enregistrement, Deco envisage toujours un dernier recrutement. Son objectif était de rechercher un jeune défenseur central capable de couvrir l'équipe première, potentiellement en jouant pour le Barça Atlético. Cependant, les options qui lui ont été présentées n'ont pas convaincu et, bien que cela soit encore possible, aucun transfert n'est attendu.

Bien que le même média note que Flick a exprimé une frustration croissante face à l'impossibilité d'enregistrer des joueurs, demandant à Deco d'accélérer le processus, lui et l'ancien milieu de terrain de Porto sont tous deux satisfaits de leur mercato. Le club estime s'être renforcé avec les arrivées de Marcus Rashford et Joan Garcia, malgré la perte d'Iñigo Martinez.