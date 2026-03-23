Mercato, les dessous du contrat d’Antoine Griezmann avec Orlando

À l’approche de la fin de saison, une décision majeure semble se dessiner pour Antoine Griezmann. Entre fidélité à l’Atlético Madrid et envie d’un nouveau défi,l’équation se précise enfin avec un départ prévu vers la MLS l’été prochain.

Antoine Griezmann négocie son contrat avec Orlando

Selon les informations de Marca et confirmées par RMC Sport, Antoine Griezmann profite de la trêve internationale pour avancer concrètement sur son avenir. L’attaquant de l’Atlético de Madrid s’est rendu aux États-Unis, plus précisément à Orlando, afin de finaliser les contours de son futur engagement avec la franchise locale.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec les Colchoneros, Antoine Griezmann ne devrait pas être retenu par le club madrilène. Reconnaissante pour ses performances et sa loyauté, la direction espagnole privilégie une séparation apaisée, permettant au joueur de conclure son aventure européenne sur une note maîtrisée.

Griezmann va signer pour au moins deux ans à Orlando

Dans le détail, Antoine Griezmann devrait s’engager pour une durée initiale de deux saisons avec Orlando City. A en croireRMC Sport, une troisième année optionnelle est actuellement à l’étude entre les différentes parties, preuve d’une volonté commune d’inscrire cette collaboration dans la durée.

Sur le plan financier, Antoine Griezmann percevrait un salaire avoisinant les 10 millions d’euros annuels, selon le média français. Un montant conséquent qui reflète son statut et son expérience, tout en marquant une transition vers un championnat en pleine croissance. Sauf retournement de situation, le champion du monde 2018 terminera l’exercice 2025-2026 en Espagne avant de rejoindre la Floride pour un nouveau chapitre.