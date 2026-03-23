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Orlando City serait sur le point de conclure un accord avec Antoine Griezmann, la star de l'Atlético Madrid
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Concrétisation d'un transfert dont on parlait depuis longtemps
Les premières rumeurs selon lesquelles Griezmann envisagerait de rejoindre Orlando City ont fait surface fin février, mais la qualification de l'Atlético Madrid pour la finale de la Copa del Rey aurait retardé son départ, le joueur souhaitant terminer son aventure à l'Atlético Madrid en remportant un titre.
Le Français n'a toutefois pas renoncé à conclure ce transfert, malgré la clôture du principal mercato de la MLS. Si tout se passe comme prévu, il rejoindra officiellement l'Amérique du Nord à l'issue de la saison des clubs européens.
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Des aspirations à rejoindre la MLS largement commentées
Griezmann a depuis longtemps fait savoir qu'il souhaitait jouer en Major League Soccer. Le Français est un fervent amateur de sports américains et on le voit souvent assister à des matchs de la NBA. Son nom a été associé à plusieurs clubs de la MLS par le passé, notamment le LAFC, le Chicago Fire et, brièvement, l'Inter Miami.
Il semblerait toutefois qu'Orlando soit sa destination finale.
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Une belle carrière européenne
Griezmann ferait immédiatement partie des meilleurs joueurs du championnat. Le Français a été capitaine de son équipe nationale, a inscrit 44 buts pour les Bleus et a remporté la Coupe du monde 2018. Sa carrière en club a été un peu moins riche en trophées, mais reste néanmoins couronnée de succès. Il est le meilleur buteur de tous les temps de l'Atlético Madrid, a été nommé quatre fois dans l'équipe type de la Liga et a terminé deux fois troisième au Ballon d'Or.
À 34 ans, il a vu sa forme baisser légèrement cette année, mais reste un élément clé de l'Atlético. Il a inscrit six buts et délivré une passe décisive en première division espagnole, et a marqué cinq buts lors du parcours de l'Atlético en Copa del Rey.
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Le coup de pouce dont Orlando City pourrait avoir besoin
Orlando City, quant à lui, connaît des difficultés. Le club s'est séparé de son entraîneur de longue date, Oscar Pareja, le 11 mars, et la situation ne s'est guère améliorée depuis. Les Lions se sont inclinés 5-0 face au Nashville SC samedi dernier. Ils disposent toutefois d'un noyau de jeunes joueurs et ont l'habitude de recruter des stars européennes. Et avec Griezmann, ils pourraient bien avoir trouvé une star capable de faire passer l'équipe au niveau supérieur.
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