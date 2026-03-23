Les premières rumeurs selon lesquelles Griezmann envisagerait de rejoindre Orlando City ont fait surface fin février, mais la qualification de l'Atlético Madrid pour la finale de la Copa del Rey aurait retardé son départ, le joueur souhaitant terminer son aventure à l'Atlético Madrid en remportant un titre.

Le Français n'a toutefois pas renoncé à conclure ce transfert, malgré la clôture du principal mercato de la MLS. Si tout se passe comme prévu, il rejoindra officiellement l'Amérique du Nord à l'issue de la saison des clubs européens.