Le PSG joue un sale coup au Barça pour Nico Williams

Le FC Barcelone a clairement fait savoir que l'ailier de l'Athletic Club, Nico Williams, faisait partie de ses priorités cet été.

Le président Joan Laporta ayant même déclaré à un fan qu'il essaierait de le recruter. Le président Joan Laporta a même déclaré à un fan qu'il essaierait de le recruter. Il n'a jamais été dit que le FC Barcelone n'aurait pas de concurrence pour lui, sa clause libératoire de 58 millions d'euros étant largement à la portée de la plupart des grands clubs.

Le FC Barcelone a proposé au joueur de 22 ans des conditions personnelles, et le club assure qu'il peut payer sa clause libératoire, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune confirmation de cette information de la part d'autres sources. Chelsea et Arsenal s'intéressent également à Williams, mais The Athletic explique qu'Arsenal pourrait devoir vendre le joueur en premier.

L'article continue ci-dessous

Le Paris Saint-Germain est une équipe qui n'est pas prête à le faire. L'entraîneur Luis Enrique connaît bien Williams pour avoir été sélectionneur de l'Espagne, et le même média révèle que le PSG est en contact avec l'agent de Willliams pour un transfert potentiel.

Le fait que Williams préfère rester en Espagne cet été, que ce soit à l'Athletic ou en cas de transfert, joue en faveur du FC Barcelone, mais rien n'est à exclure. L'Athletic reste également confiant dans le fait qu'il restera au club, le manager Ernesto Valverde ayant déclaré qu'il s'attendait à ce que Williams revienne à l'entraînement le 12 août, date de la fin de ses vacances.