Barça, deux cadres défient la direction

Deux tauliers du Barça contrecarrent les plans du club pour le mercato estival.

Le Barça lance sa saison ce samedi avec un choc contre Valence. Une rencontre qui connaitra probablement la participation de la recrue phare de l’été, Dani Olmo. L’international espagnol est d’ailleurs le seul renfort estival du FC Barcelone. Le club blaugrana aurait quand même pu se renforcer davantage s’il avait réussi à libérer quelques joueurs. Mais deux cadres du vestiaire ne rendent pas la tâche facile à la direction barcelonaise.

Le Barça a besoin d’argent

Avec l’arrivée de Hansi Flick sur son banc cet été, le message du Barça est clair. Le club compte retrouver le sommet de la Liga voire de l’Europe, cette saison. Mais cela ne pourra pas être possible sans que le club ne se renforcer à certains postes clés. Pourtant, le Barça ne dispose pas d’assez de moyens financiers pour faire des folies sur le marché des transferts.

Et même si elle a déboursé environ 50 millions d’euros pour s’offrir Dani Olmo, la direction catalane est bloquée sur ses autres dossiers notamment Nico Williams et N’Golo Kanté. Le premier va continuer avec l’Athletic Bilbao certes mais, la piste du second n’a pas avancé en raison des difficultés financières. Pourtant, le club pouvait se séparer de plusieurs joueurs cet été.

Raphinha et Gundogan gâchent les plans du Barça

Le Barça aurait pu se faire assez d’argent avec le départ de plusieurs joueurs, cet été. Mais ces derniers, à l’image de Raphinha et Ilkay Gundogan, ne sont pas pressés de quitter la Catalogne. Selon les informations rapportées par Onze Mondial, le Barça a reçu une offre de 65 millions d’euros de la part d’un club saoudien pour le Brésilien alors que l’Allemand, également ciblé par l’Arabie Saoudite, a des propositions venant de la Turquie.

Ilkay Gundogan est notamment sur les tablettes de Galatasaray et de Fenerbahçe. Mais à l’image de Vitor Roque qui a aussi refusé la Saudi Pro League, Raphinha et Gundogan n’ont pas envie de quitter Barcelone. Une situation qui n’arrange nullement le Barça, qui ne serait pas contre leurs départs.