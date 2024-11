Mercato, le Real Madrid et le Barça à la lutte pour une star de Bundesliga

Le Real Madrid et le Barça se tirent la bourre pour une vedette de Bundesliga.

Le mercato hivernal s’annonce particulièrement mouvementé dans la capitale espagnole. Décimé par plusieurs blessures notamment en défense, le Real Madrid songe à sortir le chéquier l’hiver prochain. Le club madrilène étudie d’ailleurs plusieurs pistes dont une menant en Allemagne. Sauf que cette dernière se trouve également dans le viseur du Barça.

Jonathan Tah pris entre le Real Madrid et le Barça

C’est l’hécatombe au Real Madrid en début de saison. Privé de David Alaba depuis la saison dernière, le club madrilène a vu Dani Carvajal mettre un terme à sa saison après avoir subi une grave blessure. Les mauvaises nouvelles se sont enchainées pour Carlo Ancelotti qui a perdu Lucas Vázquez, Rodrygo et Eder Militao lors du même match contre Osasuna, le weekend dernier (4-0). Si les deux premiers devraient respectivement être de retour dans trois et quatre semaines, c’est tout le contraire du dernier. Eder Militao, victime d’une nouvelle rupture ligament croisé, ne rejouera plus cette saison tout comme Dani Carvajal. Une énorme perte qui contraint le Real Madrid à recruter un autre défenseur l’hiver prochain. Plusieurs pistes s’offrent à la Maison Blanche donc celle menant à Jonathan Tah, ciblé également par le Barça.

L'article continue ci-dessous

Plusieurs joueurs ont été associés à une arrivée à Madrid en janvier dont Aymeric Laporte, Sergio Ramos ou encore Mario Hermoso. Et si Laporte et Hermoso ont ouvert la porte à un transfert au Real, le club songe également à recruter un autre défenseur l’été prochain en vue d’installer une concurrence dans ce secteur. Comme à son habitude ces dernières années, la Casablanca ne souhaite pas sortir le chéquier et pense à Jonathan Tah dont le contrat avec le Bayer Leverkusen prend fin à l’été 2025. Mais Sky Sports confirme ce samedi que l’international allemand serait aussi dans le viseur du Barça avec Hansi Flick qui fait le forcing pour enrôler le joueur. Outre le club catalan, le Real Madrid devra aussi faire à la concurrence du Bayern Munich et l’Inter Milan dans ce dossier. Chose qui s’annonce compliquée puisque Jonathan Tah privilégierait le Bayern Munich selon le media.