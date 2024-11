Mercato, une cible surprenante s'offre au Real Madrid

Une cible inattendue a ouvert la porte à une signature au Real Madrid, vendredi.

Le Real Madrid traverse une période compliquée ces dernières semaines. Décimé par les blessures, le club espagnol manque d’alternatives à plusieurs postes surtout en défense. Ce qui a contraint le Real Madrid à garder un œil sur le marché des transferts en quête d’un nouveau renfort défensif. Et l’un des joueurs associés au club a ouvert la porte à un transfert à Madrid, ce vendredi.

L’appel du pied de Mario Hermoso au Real Madrid

Les prochaines semaines s’annoncent compliquées pour Carlo Ancelotti. Privé de David Alaba depuis la saison dernière, le technicien italien ne pourra plus compter sur d’autres cadres de sa défense lors de cette campagne. Après Dani Carvajal, qui ne rejouera plus cette saison, trois joueurs du Real Madrid se sont tous blessés contre Osasuna, le weekend dernier. Si Lucas Vasquez et Rodrygo reviendront respectivement dans trois et quatre semaines, ce n’est pas le cas d’Eder Militao. Victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés, le défenseur brésilien a déjà mis un terme à sa saison.

Avec la blessure d’Eder Militao, le Real Madrid ne dispose que d’Antonio Rüdiger comme joueur de confiance dans la charnière centrale. Et même si Carlo Ancelotti a lancé le jeune Raul Asencio contre Osasuna, le club songe bien à recruter un nouveau défenseur l’hiver prochain. Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ont été associés à la Maison Blanche comme Jonathan Tah, Aymeric Laporte, Sergio Ramos ou encore Mario Hermoso. Ce dernier justement, formé à la Fabrica Blanca, est ouvert à un retour au Real Madrid, huit ans après son départ. « Chaque fois que vous êtes lié à de grandes équipes, c’est un honneur. J’étais au centre de formation du Real Madrid et je lui suis reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté. J’ai 29 ans, j’ai fait la majeure partie de ma carrière en Espagne, j’aime la Liga et être dans votre pays rend tout plus facile. Je ne peux pas fermer la porte à mon retour en Espagne », a confié Mario Hermoso dans les colonnes du journal, AS.