Mercato - Le RB Leipzig s'offre Andre Silva

Gros coup du RB Leipzig, qui s'offre le deuxième meilleur buteur de Bundesliga de la saison dernière : Andre Silva.

L'avant-centre Andre Silva quitte l'Eintracht Francfort pour rejoindre le RB Leipzig, son rival en Bundesliga, avec effet immédiat. Les Saxons ont fait l'annonce officielle vendredi soir.

L'indemnité de transfert de Silva, qui était sous contrat du côté de Francfort jusqu'en 2023, serait de 23 millions d'euros (plus 12 millions de bonus éventuels). A Leipzig, le joueur de 25 ans a signé pour cinq ans, soit jusqu'en 2026.

RB Leipzig : Andre Silva est-il enfin le successeur de Timo Werner ?

Silva, qui faisait partie de l'équipe du Portugal pour le Championnat d'Europe et a échoué avec Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers en huitième de finale contre la Belgique, avait marqué 28 buts en Bundesliga pour Francfort la saison dernière. Seule la star du Bayern Robert Lewandowski (41 buts) a marqué plus souvent, Erling Haaland complétant le trio avec une unité de moins du haut de ses 27 buts.

Silva portait le maillot de l'Eintracht de Francfort depuis 2019, après être passé par l'AC Milan, mais également Porto ou encore Séville. A Leipzig, il devrait compenser le départ de Timo Werner au Chelsea FC avec un an de retard.

Cette saison, le Danois Yussuf Poulsen, le Norvégien Alexander Sörloth ou encore le Sudéois Emil Forsberg ont porté l'attaque des vice-champions d'Allemagne, qui se sont également frayé un chemin jusqu'en huitièmes de finale de Ligue des champions aux dépens de Manchester United.

Mais le jeune club allemand, débarqué en Bundesliga en 2016 se veut ambitieux après avoir terminé pour la quatrième fois sur le podium du championnat allemand en cinq saisons. Encore devancés par le Bayern Munich, ils voudront une nouvelle fois concurrences le Rekordmeister dans la course au titre la saison prochaine. Une mission pour laquelle l'efficacité de l'attaquant portugais ne sera pas de trop.