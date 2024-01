Mercato : Le PSG sur la piste d'un joueur de Manchester City

Le PSG s’est lancé sur la piste d’un joueur de Manchester City pour le mercato hivernal.

Le mercato hivernal a enfin ouvert ses portes officiellement ce lundi. Actif sur le marché depuis plusieurs semaines, le PSG en a d’ailleurs profité pour officialiser l’une de ses deux recrues brésiliennes. Pour le second, il faudra attendre puisque ce dernier va devoir se faire opérer et sera indisponible pendant un bon moment. Ainsi, le PSG s’est rapidement penché sur la possibilité de pallier l’absence de sa future recrue avec un joueur de Manchester City.

Le PSG veut pallier le forfait de Moscardo

Le PSG a officialisé l’arrivée du défenseur brésilien Lucas Beraldo lundi, juste après l’ouverture officielle du mercato hivernal. Cependant, son compatriote, Gabriel Moscardo, devra encore attendre avant de devenir officiellement un joueur du PSG. Le milieu de terrain brésilien va se faire opérer du pied gauche après une blessure détectée lors de visite médicale, dimanche et sera absent pour au moins trois mois. Désireux de se renforcer dans l’entrejeu, l’indisponibilité de Moscardo met dans l’embarras Luis Enrique et le PSG qui vont devoir se pencher sur un autre joueur pour intégrer l’effectif cet hiver. C’est ainsi que le club de la capitale a jeté son dévolu sur un milieu de terrain de Manchester City.

Le PSG fonce sur Kalvin Phillips

Il y a quelques heures, on annonçait que le PSG avait refoulé plusieurs stars dont un joueur de Manchester City, le club voulant rester fidèle à sa nouvelle politique de recrutement. Mais les circonstances du football obligent le Paris Saint-Germain à revenir sur l’un des dossiers recalés. En quête donc d’un renfort pour pallier l’indisponibilité de Gabriel Moscardo, le club francilien s’est penché sur le cas d’un indésirable de Manchester City.

Selon The Telegraph, le Paris Saint-Germain serait en position idéale pour s’attacher les services de Kalvin Phillips. Porté disparu à Manchester City (9 matchs toutes compétitions confondues), l’international anglais pourrait se relances sous les couleurs parisiennes. Par ailleurs, Newcastle et la Juventus sont également intéressés par le joueur et pourraient être de sérieux concurrents pour le PSG dans ce dossier.