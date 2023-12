Mercato, le PSG a recalé plusieurs stars

Le PSG aurait dit Non à l’arrivée de plusieurs joueurs vedettes cet hiver.

Le PSG n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato hivernal avant commencer par s’activer sur le marché. Ce qui a permis au club parisien de devancer d’autres écuries pour s’attacher les services de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. Cependant, le PSG aurait refoulé plusieurs joueurs et pas des moindres cet hiver.

La nouvelle politique de recrutement du PSG

Le PSG n’a pas encore terminé son mercato. Après les arrivées des jeunes brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club de la capitale n’est pas fermé à d’autres renforts. Mais ces derniers doivent correspondre à la nouvelle politique de recrutement des Parisiens. Le PSG a centré son recrutement désormais autour des joueurs à fort potentiel dans le but de créer un collectif, contrairement aux rassemblements de stars ces dernières années. La preuve, le club de la capitale s’est débarrassé des grandes vedettes du football l’été dernier à l’image de Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. Dorénavant, le projet du club est axé sur un collectif de joueurs avec les mêmes objectifs et loin des crises d’ego.

Plusieurs stars refusées par le PSG

En début de saison, Luis Campos avait expliqué sa méthode de recrutement qui consiste à dénicher des joueurs qui pourront s’adapter au style de jeu du club. Le directeur sportif du PSG, passé par Lille, n’est pas fan des regroupements de stars dans la même équipe. Et il l’a démontré cet hiver en refusant plusieurs stars qui lui ont été proposées.

Selon PSG Inside Actus, Luis Campos aurait mis son véto à l’arrivée des joueurs comme Jadon Sancho (Manchester United), Conor Gallagher (Chelsea) ou encore Kalvin Phillips (Manchester City). Outre ces derniers, le PSG aurait recalé des sociétaires des clubs comme Tottenham, l’AC Milan et la Roma. Le PSG ne souhaite donc pas déroger à sa nouvelle règle de recrutement.