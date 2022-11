Mercato : Le PSG, Barcelone et le Real Madrid font une demande spéciale pour Endrick

Palmeiras a refusé les approches informelles de plusieurs géants européens pour le jeune prodige Endrick.

A 16 ans, Endrick n'a pas encore reçu de proposition officielle pour quitter Palmeiras, ce qui ne pourrait se faire qu'à partir de juillet 2024. Cependant, trois géants européens - Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid - ont essayé d'ouvrir des négociations pour avoir une option préférentielle pour acheter l'attaquant. Les Paulistas ont exclu toute négociation à ce sujet, comme l'a appris GOAL.

Palmeiras ne veut rien entendre

Catalans, Français et Espagnols ont sollicité l'entourage du joueur à un peu plus d'un mois de l'ouverture du mercato hivernal avec l'intention de négocier une option préférentielle pour le transfert d'Endrick. Autrement dit pour avoir la priorité sur le dossier du Brésilien. La situation a été transmise au conseil d'administration d'alviverde, qui n'a même pas voulu ouvrir les conversations.

La présidente Leila Pereira rejette les traités dans les propositions présentées. Les Européens craignent la possibilité de perdre le nouveau talent du football brésilien. Le FC Barcelone a regretté de voir Vinícius Júnior préférer un transfert au Real Madrid, qui était également contrarié de perdre Neymar au profit de son rival catalan.

Le clan Endrick prend son temps et fait monter les enchères

Le PSG imite les Espagnols et commence à surveiller les jeunes Sud-Américains. Le Brésilien est devenu une cible pour le club pour les prochains mercato. Endrick a un contrat avec l'Academia de Futebol jusqu'en juillet 2025 et une clause libératoire de 60 millions d'euros. Le joueur et son staff sont également prudents quant à son avenir, même si les plus grands clubs du football mondial sont intéressés.

Titulaire par séquence avec Palmeiras pour sa première saison en professionnel, le joueur n'ouvrira des discussions avec les Européens que sur autorisation du club. Il se rendra même en Europe, avec des membres de sa famille, pour connaître les installations des géants du continent. Toutefois, il ne concluera aucun accord - même verbal - pendant le voyage.

L'objectif de l'entourage d'Endrick est de se démarquer et d'avoir plus d'opportunités à Palmeiras dès la saison prochaine avec l'entraîneur Abel Ferreira. Il existe même un projet qui prévoit qu'il joue fréquemment pendant le Paulistão. En 2022, il a connu sept apparitions pour l'équipe professionnelle depuis juillet, toutes dans le Brasileirão.

En 307 minutes sur le terrain, il a marqué trois buts et fourni une passe décisive. Au début de l'année, il a participé à la Copa São Paulo, comprenant des joueurs de moins de 20 ans, et a été l'un des grands protagonistes de la compétition à l'âge de 15 ans. Il a marqué six buts dans le tournoi regroupant les meilleurs centre de formations du pays. Endrick va encore faire parler de lui durant les prochains mois, mais pour le moment, aucun club européen ne semble avoir pris un avantage définitif sur les autres.