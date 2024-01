Mercato : Le plan fou du Real Madrid pour recruter Erling Haaland

En quête d’un 9 pour son effectif, le Real Madrid a deux joueurs dans son viseur : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le contrat du premier vient à son terme à la fin de la saison en cours avec le Paris Saint-Germain. Quant au second, il est lié à Manchester City jusqu’à l’été 2027. Mais cela ne retient pas le club vice-champion d’Espagne, qui travaille en silence pour s’offrir le Norvégien.

La clause de Haaland favorable pour la Maison Blanche

Tout comme Kylian Mbappé, le Real Madrid veut faire signer le buteur de Manchester City, Erling Haaland. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues, l’attaquant norvégien est une cible très sérieuse du club de la capitale espagnole pour l’été prochain. Florentino Perez veut réunir le Français et le Norvégien au Real Madrid l’été prochain. Le joueur est aussi fan de la Maison Blanche, et veut y signer.

A en croire les récentes informations de AS, l’avant-centre norvégien est aussi une piste pour le Real Madrid. Et ce n’est pas fini. Si l’on pensait que le joueur devrait coûter cher à la Maison Blanche, ce ne serait pas le cas. Sa clause libératoire qui est de 200 millions d’euros ne concerne que les clubs anglais désireux de se l’adjuger. Quant aux clubs étrangers, à l’instar du Real Madrid, la clause libératoire est un peu en baisse, et notamment entre 100 et 150 millions d’euros.

L'article continue ci-dessous

Instagram / Getty

Le plan du Real Madrid pour Haaland

Amoureux du Real Madrid où il rêve d’y jouer un jour, Erling Haaland pourrait voir son rêve se réaliser dans les prochains mois. Le club espagnol y travaille. Si aucune date n’est évoquée, l’attaquant norvégien sera quand-même joueur de la Maison Blanche un jour. Le Real Madrid utilise le même plan utilisé pour recruter Jude Bellingham afin de s’offrir Haaland.

A en croire les informations de la Cadena Ser, le Real est bien sûr sur le dossier Haaland. La Maison Blanche discute « sans tambour ni trompette avec l’entourage du joueur et laisse le dialogue avec Manchester City à des tiers », détaille le journaliste de la radio espagnole, José Delgado.

Getty

Le projet idéal des vice-champions d’Espagne est un accord avec les Skyblues « pour un montant fixe qui ne dépend pas du taux de change de la livre sterling, par exemple », a ajouté Delgado. Toutefois, la piste Mbappé n’est pas écartée.