Mercato, le joli cadeau de Karim Benzema à l'OL

Le mercato réserve parfois des surprises inattendues, y compris pour les clubs qui ne participent pas directement aux grandes opérations. Le récent mouvement impliquant Karim Benzema au Moyen-Orient en est un exemple frappant. Derrière ce transfert spectaculaire, une conséquence financière inattendue profite à l’Olympique Lyonnais, qui voit tomber une rentrée d’argent bienvenue dans un contexte économique délicat. Un détail administratif, souvent ignoré du grand public, transforme ainsi un simple transfert international en véritable opportunité pour le club rhodanien.

Karim Benzema fait gagner 1 M€ à l’OL

Lors du dernier jour du marché hivernal, Karim Benzema a quitté Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal dans une opération surprise déclenchée après des désaccords autour d’une prolongation de contrat. Ce mouvement, inattendu jusque dans les dernières heures du mercato, a indirectement concerné l’OL, club formateur de l’attaquant français, qui bénéficie automatiquement du mécanisme de solidarité instauré par la FIFA pour les transferts internationaux.

Grâce à cette réglementation, Sportune révèle que l’Olympique Lyonnais devrait percevoir environ un million d’euros, soit le montant maximal prévu par ce dispositif. Cette somme, obtenue grâce au parcours de Karim Benzema depuis sa formation lyonnaise, constitue un apport financier non négligeable pour les finances du club, qui cherche actuellement à consolider son équilibre économique tout en poursuivant son projet sportif.