Mercato : "Le défenseur favori du Real Madrid est…", le nom est connu

Le nom du défenseur que le Real Madrid veut faire signer au prochain mercato hivernal est tombé.

Pour une première fois depuis 2019, le Real Madrid va devoir faire signer un joueur au mercato hivernal. Si la blessure de Dani Carvajal a changé les plans du Real Madrid, le club ne fait pas quand même d’un arrière droit, sa priorité. Le champion d’Espagne et d’Europe en titre veut un défenseur central en priorité en janvier pour finir en beauté sa saison.

Aymeric Laporte, la priorité du Real pour janvier

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une instabilité postéro-externe du genou droit, Daniel Carvajal Ramos manquera plusieurs mois de compétition. Bien que la saison soit d’ores et déjà terminée pour l’Espagnol, le Real Madrid n’est pourtant pas obsédé par le recrutement d’un arrière droit. Si la Maison Blanche a bouclé l’arrivée d’Alexander-Arnold pour l’été prochain, le club va tenter de recruter un autre défenseur lors du mercato d’hiver.

Selon les informations de Okdiario, La grave blessure de Carvajal et les plus de dix mois d'absence de David Alaba ont contraint le Real Madrid à se mettre à la recherche d'un défenseur pour consolider une ligne qui s'est affaiblie. En effet, le média affirme que « le club blanc signera un défenseur central qui permettra à Ancelotti d'affronter toutes les compétitions avec des garanties et le favori est Aymeric Laporte ».

Associé au PSG cet été, le défenseur espagnol (30 ans) veut quitter l'Arabie Saoudite pour revenir dans l'élite du football. Pour rejoindre le Real Madrid, il devrait obtenir sa libération, car les Merengues n'envisagent pas de payer son indemnité de transfert. Selon la même source, d'autres noms de footballeurs sont également analysés par les dirigeants du Real Madrid, notamment le Français Castello Lukeba (Leipzig), le Néerlandais Jorrel Hato (Ajax) ou encore l’Espagnol Cristhian Mosquera (Valence).