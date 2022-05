Mercato : le Bayern Munich vise un attaquant de Liverpool

Liverpool brille de mille feux en Premier League et sur la scène européenne depuis plusieurs saisons. Les Reds ont remporté une fois la Premier League et une fois la Ligue des champions au cours des quatre dernières années et si les hommes de Jürgen Klopp ont réussi à décrocher ce palmarès c'est en grande partie grâce à son trio offensif Mané-Salah-Firmino.

Si le Brésilien a depuis perdu sa place au profit de Jota, et maintenant de Luis Diaz, le Sénégalais et l'Egyptien continuent de faire les beaux jours de Liverpool. Mais jusqu'à quand ? Telle est l'interrogation chez les dirigeants et les supporters des Reds. En effet, la situation contractuelle des deux joueurs est assez complexe puisqu'ils arriveront en fin de contat tous les deux en juin 2023 et ils n'ont pas encore prolongé avec Liverpool.

Et forcément, des grands clubs européens seront tentés de passer à l'offensive cet été afin de convaincre Liverpool de céder l'un de leurs deux joyaux et ne pas prendre le risque de perdre les deux sans la moindre indemnité de transfert. Selon les informations de Sky Gemany, le Bayern Munich se serait mis en tête de recruter Sadio Mané.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois, aurait même rencontré l’agent de Sadio Mané ce week-end au sujet de l'avenir de l'international sénégalais. Pour l’heure, aucune discussion n’aurait été entamée entre le Bayern Munich et Liverpool. Arrivé à l'été 2016 en provenance de Southampton, Sadio Mané est devenu l'un des véritables tauliers des Reds mais a régulièrement été annoncé dans des rumeurs de départs, vers les cadors espagnols la plupart du temps.

Après six saisons chez les Reds, Sadio Mané pourrait être tenté, du haut de ses 30 ans, de découvrir un nouveau défi. Du côté de Liverpool, le club, toujours en lice pour réaliser un quadruplé historique cette saison, pourrait accepter de négocier le départ de l'international sénégalais, estimant que les négociations concernant une prolongation de contrat sont difficiles.

Les Reds préféreraient ainsi se concentrer sur la prolongation de contrat de Mohamed Salah, ce qui pourrait profiter au Bayern Munich ou à un autre cador européen qui serait tenté de passer à l'offensive pour Sadio Mané. Nul doute que Jürgen Klopp fera tout et aura envie de conserver son international sénégalais en dépit de sa situation contractuelle complexe.