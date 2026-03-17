Mercato, le Barça veut piocher au Portugal

Le Barça prépare déjà les contours de son prochain mercato estival avec une attention particulière portée à plusieurs profils émergents en Europe. Si le dossier du futur numéro 9 continue de monopoliser une grande partie des réflexions en interne, d’autres pistes avancent en parallèle dans une certaine discrétion. Dans cette optique, la cellule de recrutement multiplie les observations à l’étranger, notamment au Portugal, où certains jeunes talents attirent de plus en plus l’attention des décideurs catalans.

Le Barça étudie la piste Andreas Schjelderup

Dans cette stratégie de prospection, Andreas Schjelderup figure désormais parmi les joueurs suivis avec attention par le Barça. Selon le média O Jogo, repris par Foot Mercato, le milieu offensif norvégien, actuellement sous les couleurs de Benfica, a récemment été observé par des recruteurs du club catalan lors d’une rencontre de championnat face à Arouca. Andreas Schjelderup, âgé de 21 ans, présente un profil technique et créatif qui correspond aux attentes des dirigeants blaugranas pour renforcer leur secteur offensif.

Malgré cet intérêt concret, le Barça devra faire face à une concurrence importante sur ce dossier. Andreas Schjelderup suscite en effet l’attention de plusieurs clubs européens, séduits par son potentiel et sa marge de progression.









Dans un mercato qui s’annonce stratégique, le club catalan devra agir avec précision pour espérer concrétiser cette piste tout en gérant d’autres priorités offensives.