Mercato, le Barça proche de boucler la signature d’une cible du Real Madrid

C. Ancelotti

Un défenseur allemand en fin de contrat avec un cador de Bundesliga attire les regards. Le Barça serait prêt à rafler la mise face à la concurrence.

Le FC Barcelone est déjà actif pour renforcer son effectif pour la saison prochaine. Avec un travail discret mais efficace, les Blaugrana pourraient bientôt finaliser une signature d’envergure, celle de Jonathan Tah. Le défenseur central allemand, pilier du Bayer Leverkusen et ancien vice-capitaine de l’équipe nationale, semble se diriger tout droit vers la Catalogne.

Jonathan Tah, une cible prioritaire pour le Barça

À 28 ans, Jonathan Tah s’apprête peut-être à changer d’air après avoir marqué de son empreinte la Bundesliga. En fin de contrat avec le Bayer Leverkusen en juin 2025, l’international allemand aux 33 sélections n’a pas prolongé son bail. Une aubaine pour le FC Barcelone, qui suit le défenseur depuis l’été dernier. Malgré une tentative infructueuse dans la dernière fenêtre de mercato, les Culés seraient désormais proches de boucler l’affaire. Alors qu’il était récemment associé à un départ au Real Madrid, Jonathan Tah ne devrait pas signer chez les champions d’Espagne.

A en croire les informations rapportées par la presse espagnole, notamment Mundo Deportivo et Sport, le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco ont intensifié leurs efforts en décembre. Une rencontre entre Deco et les représentants de Tah aurait permis de poser les bases d’un futur accord, qui pourrait être officialisé dès janvier.

L'article continue ci-dessous

Un défenseur expérimenté pour stabiliser l’arrière-garde

Formé à Hambourg avant de rejoindre Leverkusen en 2015, Tah a cumulé plus de 300 apparitions en Bundesliga, confirmant son rôle de leader sous les ordres de Xabi Alonso. Cette saison, il a déjà disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues, démontrant encore son importance au sein du collectif. En rejoignant Barcelone, il évoluerait pour la première fois hors de son pays natal, sous les couleurs d’un club aussi prestigieux qu’ambitieux.

Pour le Barça, cette acquisition gratuite serait un coup magistral dans un contexte économique contraignant. Elle permettrait également à l'équipe de bénéficier de l’expérience et de la régularité d’un joueur habitué aux exigences de la haute compétition.