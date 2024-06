Lamine Yamal exige une recrue au Barça

Lamine Yamal, ailier de 16 ans, s'est entretenu avec les médias sur plusieurs sujets.

L'un des principaux points de discussion a été son ami proche, son coéquipier et son partenaire d'aile, Nico Williams.

L'amitié entre les deux hommes est l'une des plus notables dans le camp espagnol, et Lamine Yamal en a parlé lors de son interview dans El Larguero (via Cadena SER). Il a plaisanté sur le jeune homme de 21 ans, que l'on a vu écouter de près.

"Je dis qu'il est très bon, un peu par obligation. Nous nous entendons très bien. Depuis la première convocation, il est comme ça et c'est un autre ami ici.

"Je suis son père dans tout, je le bats dans tout ce qu'on joue".

Lamine Yamal a également admis qu'il aimerait être le coéquipier de Williams en club.

"Je ne l'ai pas encore dit, mais Nico est un grand joueur et j'espère pouvoir partager un vestiaire (à Barcelone) avec lui. Bien sûr, je pense que c'est à lui de décider, mais je le signerais. C'est l'un de ces ailiers qui vous prend au dépourvu, qui vous bat par sa vitesse. Il a de l'audace et des débordements, ce qui aide n'importe quelle équipe".

Lamine Yamal pourrait bien voir son vœu exaucé, puisque Williams serait l'une des principales cibles du FC Barcelone pour le prochain mercato estival. Toutefois, le club devra trouver les fonds nécessaires pour payer le prix demandé, qui serait de l'ordre de 60 millions d'euros.