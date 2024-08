Mercato, le Barça a tranché pour N'Golo Kanté

Le Barça a pris une décision importante pour une probable arrivée de N’Golo Kanté, cet été.

Il n’y a pas qu’en France que le marché des transferts est ouvert avec des mouvements qui n’en finissent plus. C’est le cas aussi en Espagne où des clubs comme l’Atlético Madrid ou encore le Barça ont un regard attentif sur le mercato estival. Du côté de la Catalogne, on annonce un intérêt du club blaugrana pour N’Golo Kanté depuis plusieurs semaines. Le Barça n’a pas mis du temps non plus à trancher sur le cas de l’international français.

N'Golo Kanté dans le viseur du Barça

A l’instar de ces dernières années, le Barça se fait discret sur le marché des transferts, cet été. Cela notamment en raison des difficultés financières qui empêchent le club espagnol de faire des folies au cours du mercato. Mais la campagne décevante (0 trophée) du Barça la saison dernière a fait voir aux dirigeants catalans, la nécessité de changer des choses au sein de son effectif et de se renforcer.

Ainsi, le FC Barcelone s’est lancé sur les pistes des joueurs comme Nico Williams, Dani Olmo ou encore N’Golo Kanté. Mais si le club azulgrana a fait des deux premiers, ses priorités, le Barça ne se presse pas pour boucler le dossier de l’international français.

Hansi Flick snobe N’Golo Kanté

Auteur d’un très grand Euro avec l’Equipe de France après deux ans d’absence, N’Golo Kanté attise, à nouveau, les convoitises en Europe. Le champion du monde 2018 est notamment annoncé dans le viseur du Barça pendant qu’il souhaiterait quitter Al-Ittihad et l’Arabie Saoudite. Selon Mundo Deportivo, le club catalan serait même passé à l’attaque pour N’Golo Kanté et aurait même trouvé un accord avec ses agents. Cependant, il est peu probable de voir l’ancien milieu de terrain de Leicester et de Chelsea sous les couleurs du Barça, cet été.

Le média ibérique nous apprend, en effet, que le nouvel entraineur blaugrana, Hansi Flick, aurait décidé de ralentir le dossier. Le technicien allemand aurait privilégié les jeunes de la Masia pour renforcer l’entrejeu barcelonais. En plus, le recrutement d’un milieu de terrain ne serait pas une priorité pour le Barça qui se concentre plutôt sur le renforcement de son attaque. Toutefois, le départ d’Oriol Romeu, de retour à Gérone, pourrait faire changer d’avis Hansi Flick qui relancerait ainsi le dossier N’Golo Kanté.