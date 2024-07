Un géant espagnol se positionne sur Kanté

Un grand club espagnol souhaite recruter N’Golo Kanté, cet été.

Cela fait maintenant une semaine que l’Euro 2024 a pris fin en Allemagne avec le sacre de l’Espagne face à l’Angleterre (2-1). A présent, plusieurs joueurs concernés par le tournoi continental doivent gérer leur avenir avec des offres sur la table. C’est le cas de N’Golo Kanté qui se trouve dans le viseur d’un grand club de Liga.

Le Barça fonce sur N’Golo Kanté

C’est l’une des grandes satisfactions de l’Equipe de France à l’Euro. Appelé par Didier Deschamps après deux ans d’absence, N’Golo Kanté a surpris tout le monde par son gros volume de jeu, toujours aussi impressionnant malgré son départ en Arabie Saoudite. Les prestations remarquables de l’international français ont séduit des clubs européens qui souhaitent le faire revenir sur le Vieux Continent.

West Ham est le premier à passer à l’attaque pour le joueur avec une première offre de 15 millions d’euros, rejetée par Al-Ittihad. Outre les Hammers, un prétendant inattendu s’est aussi positionné sur N’Golo Kanté. Selon Sport, le Barça s’intéresse ardemment au champion du monde 2018. Le club espagnol, à la recherche d’un milieu de terrain cet été, souhaiterait s’offrir l’ancien joueur de Leicester et de Chelsea sous la forme d’un prêt.

Kanté hésite pour un probable retour en Europe

Cependant, il est peu probable, à l’heure actuelle, de revoir N’Golo Kanté au Barça voire en Europe, cet été. Si Al-Ittihad ne risque pas d’être convaincu par l’offre des Blaugranas, le nouvel entraineur du club saoudien, Laurent Blanc, ne compte pas non plus, se séparer du joueur. En plus, N’Golo Kanté ne semble pas intéressé par un retour en Europe pour le moment si l’on s’en tient à ses propos, peu avant l’Euro.

« Je pense que ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir. C'est vrai que la Premier League, le foot européen... Quand on regarde de là-bas, ça nous parle toujours, ça représente toujours quelque chose. Mais après le fait de revenir, je ne sais pas encore...C'est peut-être un peu tôt », déclarait-il il y a plus d’un mois au micro d’Adil Rami sur Téléfoot.