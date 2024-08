OM, ça se précise pour Kiliann Sildillia

L’arrivée de Kiliann Sildillia à l’OM, cet été, se rapproche de plus en plus.

L’Olympique de Marseille n’a pas fini de faire ses emplettes, cet été. Très actif sur le marché des transferts, le club phocéen a pourtant bouclé déjà l’arrivée de plusieurs noms séduisants. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter de sitôt et est toujours sur les traces de nombreux joueurs lors de cette fenêtre de transferts estivale à l’image de Kiliann Sildillia. Le dossier de l’international espoirs français est même proche d’être bouclé par l’Olympique de Marseille.

L’OM a trouvé le remplaçant de Jonathan Clauss

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’OM continue d’affûter ses armes en vue de ses nouveaux objectifs. Des objectifs que le club marseillais se donne déjà les moyens d’atteindre avec les arrivées de Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et récemment de Derek Cornelius. Cependant, l’Olympique de Marseille a encore des vides à combler au sein de son effectif, surtout après avoir libéré plusieurs joueurs, cet été.

Pape Gueye (Villareal), Vitinha (Genoa), Illiman Ndiaye (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Konrad De la Fuente (Lausanne) ou encore Jonathan Clauss (Nice) ont quitté le navire marseillais ces dernières semaines. C’est justement afin de remplacer le dernier cité que l’OM a activé la piste Kiliann Sildillia.

Kiliann Sildillia se rapproche de l’OM

Si Roberto De Zerbi pensait compter sur Amir Murillo et Quentin Merlin, l’Olympique de Marseille a changé d’avis et veut trouver un remplaçant à Jonathan Clauss. Ainsi, le club de la cité phocéenne pensé à Kiliann Sildillia et a même déjà soumis une offre concrète à Fribourg pour l’international espoirs. Si le montant de la proposition marseillaise n’a pas filtré, Fabrizio Romano nous apprend que les discussions entre l’OM et le club allemand seraient sur la bonne voie.

En outre, Fribourg serait ouvert à un départ de l’arrière droit de 22 ans d’après le journaliste italien. De son côté, Kiliann Sildillia, engagé aux JO avec l’Equipe de France espoirs, aurait déjà fait part de ses intentions de jouer sous les couleurs de l’OM en dépit de l’intérêt d’autres écuries comme Wolfsburg.