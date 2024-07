Mercato, la nouvelle réponse de Naples au PSG pour Kvaratskhelia

Naples a répondu à nouveau à l’intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia, samedi.

Le Paris Saint-Germain connait un mercato plus ou moins compliqué cet été. Désireux de se renforcer à divers postes, le club parisien rencontre des difficultés pour la plupart de ses cibles. L’un des dossiers compliqués du PSG est celui de Khvicha Kvaratskhelia, bloqué par Naples. Le club napolitain, par la voix de son entraineur, Antonio Conte, a d’ailleurs envoyé une nouvelle réponse au club de la capitale ce samedi.

Antonio Conte ferme la porte au PSG pour Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia est la priorité du PSG et de Luis Enrique pour remplacer Kylian Mbappé cet été. Le club parisien avait même dégainé une offre de plus de 100 millions d’euros pour le Géorgien. Le club parisien avait même dégainé une offre de plus de 100 millions d’euros pour le Géorgien. Mais alors que le dossier était en bonne voie, l’arrivée d’Antonio Conte, qui compte sur le joueur, a changé la donne. En conférence de presse ce samedi, le technicien italien a confirmé à nouveau que Khvicha Kvaratskhelia ne bougera pas de Naples cet été.

Getty Images

« Le président m’a promis qu’ils resteraient et c’est ce qu’ils ont fait. Le mérite revient au club. Il s’agit de deux bons éléments. Nous allons essayer de mettre en valeur les caractéristiques de nos joueurs, en donnant de l'espace à la qualité de joueurs comme Kvara et Politano », a lâché l’ancien coach de Chelsea.

Conte évasif sur l’avenir de Victor Osimhen

Les propos d’Antonio Conte confirment ceux de l’agent de Khvicha Kvaratskhelia qui a indiqué récemment que l’avenir du Géorgien dépend du président napolitain, Aurelio De Laurentiis. « Son avenir dépend du président de Naples. S’il veut vendre Kvara, il partira. S’il veut offrir un nouveau contrat, Kvara prolongera », a-t-il déclaré après avoir pourtant ouvert la porte à un départ de l’ailier de 26 ans il y a quelques semaines. En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG vise aussi Victor Osimhen. Concernant ce dernier, Antonio Conte est resté énigmatique sur son avenir chez les Partenopei.

Getty Images

« Osimhen est un grand joueur, un professionnel, je lui ai parlé et il sait très bien ce que j'ai dit. C'est un joueur de Naples, il sait très bien que s'il joue pour Naples, il doit travailler et avoir la bonne attitude, même s'il y a une sorte d'accord dont on ne sait pas comment il va se terminer. Ce qui se passera après est tout à fait relatif, pour moi ce qui compte c'est le présent et l'attitude qu'il aura aujourd'hui à l'entraînement », a expliqué l’entraineur du Napoli.