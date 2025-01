Mercato, la nouvelle piste improbable du Real Madrid

Brest vs Real Madrid

Le Real Madrid s’intéresse à une cible surprenante sur le marché des transferts cet hiver.

Le mercato hivernal est entré dans sa dernière ligne droite cette semaine. En attendant la fermeture du marché des transferts le 3 février prochain, plusieurs clubs continuent de faire leurs emplettes pour renforcer leurs effectifs. C’est le cas du Real Madrid qui pense à redonner un nouveau visage à sa défense. C’est dans ce sens que le club de la capitale espagnole a jeté son dévolu sur une piste inattendue ces dernières heures.

Ousmane Diomandé dans le viseur du Real Madrid

Leader de Liga, le Real Madrid (1er, 49 pts) est pourtant très décimé cette saison. Le club madrilène est miné par plusieurs blessures, notamment en défense avec Eder Militao et Dani Carvajal. Victimes de ligaments croisés, les deux joueurs ne devraient pas faire leur retour sur le terrain avant la fin de la saison. Certes, le Real Madrid a enregistré, ces derniers jours, le retour de David Alaba qui reprend la compétition après plus d’un an d’absence. Mais la Maison Blanche pense également à se renforcer en défense, surtout pour préparer l’avenir.

Dans ce sens, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Ousmane Diomandé selon les informations de Defensa Central. À en croire le média madrilène, l’international ivoirien (21 ans), qui a rejeté une offre de Manchester City, pourrait rallier la capitale espagnole dans les prochains mois. Toutefois, Defensa Central indique que le Real Madrid n’a pas encore pris une décision définitive pour le défenseur du Sporting Lisbonne. Avec le retour d’Alaba et l’éclosion du jeune Raul Asencio, le club espagnol ne compte pas passer à l’action pour Ousmane Diomandé cet hiver. Affaire à suivre…

