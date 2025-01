Les six chantiers du Real Madrid pour le mercato d’hiver 2025

Le Real Madrid pourrait avoir bien plus de travail que prévu lors du mercato hivernal qui vient de s'ouvrir.

Il y a à peine un mois, la situation semblait critique pour les Merengues. Le projet Kylian Mbappé semblait vaciller, Carlo Ancelotti était critiqué, et Barcelone, plus jeune et dynamique malgré des finances fragiles, dominait le championnat. À cela s’ajoutaient des blessures clés en défense et une équipe parfois en manque de solutions.

Mais le football, imprévisible par nature, a rééquilibré les forces. Le Barça connaît un ralentissement, tandis que le Real enchaîne les victoires importantes, notamment en Ligue des champions avec un succès capital contre l’Atalanta. Toutefois, Madrid reste en quête de stabilité. Avec l’Atlético Madrid en tête de la Liga, à seulement un point d’avance, et des ambitions intactes en Europe, le club pourrait avoir besoin d’un mercato stratégique cet hiver.

Voici les six chantiers prioritaires pour les Merengues selon GOAL.