Mercato, la nouvelle offre du Barça colossale pour Dani Olmo

Le Barça a dégainé une nouvelle offre alléchante pour Dani Olmo, l’une de ses priorités estivales.

Le Barça va se présenter avec un nouveau visage la saison prochaine. L’arrivée de Hansi Flick sur le banc du club blaugrana il y a quelques semaines en remplacement de Xavi marquait le début d’une nouvelle ère en Catalogne. Une ère qui signifie de nouvelles arrivées ainsi que des départs au sein de l’effectif. Peu actif sur le marché des transferts, le Barça a toutefois identifié ses probables renforts dont Dani Olmo. Le club azulgrana a même soumis une nouvelle offre à Leipzig pour l’international espagnol ces dernières heures.

Le Barça cale dans le dossier Dani Olmo

Avec une saison 2023-2024 sans trophée, le Barça veut repartir sur de nouvelles bases lors de la prochaine campagne. Le club blaugrana compte retrouver assez rapidement son statut en Liga et même sur la scène continentale. Ce qui signifie que le Barça doit absolument se renforcer cet été.

Si Barcelone ne peut pas se permettre des folies sur le marché des transferts, le club a déjà coché les noms de Nico Williams et Dani Olmo comme ses priorités de ce mercato estival. Alors que le Barça est en avance sur le dossier de l’ailier de l’Athletic Bilbao, celui du sociétaire du RB Leipzig présente quelques complications.

Le Barça est revenu à la charge pour Dani Olmo

Formé au Barça, Dani Olmo a convaincu les dirigeants catalans de se lancer sur sa piste cet été, surtout après ses prestations impressionnantes à l’Euro. Mais l’international espagnol, priorité de Hansi Flick, n’était pas le premier choix de Joan Laporta qui avait décidé de tout miser sur Nico Williams. Finalement, le président barcelonais a suivi les exigences de son entraineur après que le club a pris de l’avance dans le dossier Nico Williams, ciblé aussi par le PSG.

Ainsi, le Barça a transmis une première offre de 40 millions d'euros, plus 20 en bonus et payable sur quatre ans à hauteur de 10 millions d’euros chaque année. Une proposition rejetée par le RB Leipzig, mais qui n’a pas fait plier le Barça. Selon Sport, le club catalan aurait envoyé une nouvelle offre, qui se rapprocherait des exigences de l’écurie allemande, pour Dani Olmo. Il faut souligner que la clause libératoire de 60 millions d’euros du récent champion d’Europe a expiré depuis le 20 juillet dernier et que le Barça devra persuader Leipzig de lâcher son milieu de terrain.