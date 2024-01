Mercato, la Juventus bloque l'OM sur un dossier

La Juventus Turin empêche l’OL de boucler un nouveau dossier pour le mercato hivernal.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé son recrutement cet hiver. Après l’officialisation de Jean Onana, l’OM se penche sur plusieurs autres dossiers avec pour objectif de renforcer son effectif pour la deuxième partie de saison. Mais l’OM va devoir faire une croix sur l’une de ses pistes après l’intervention de la Juventus.

Marseille décimé

Après une première partie de saison mitigée, l’OM aspire à jouer les premiers rôles en Ligue 1 lors de la phase retour. Etant toujours en lice en Ligue Europa (l’OM affronte le Shakhtar en 16es de finale de la C3 en février prochain), l’OM se doit d’avoir une équipe compétitive capable de jouer sur tous les tableaux. En plus de cela, Gennaro Gattuso sera privé de plusieurs de ses cadres durant le mois de janvier. Ces derniers (Mbemba, Ounahi, Ndiaye, Sarr) sont tous convoqués avec leurs sélections respectives pour disputer la CAN 2023 (13 janvier – 11 février). Ainsi, après l’officialisation de Jean Onana, l’OM s’est lancé sur la piste d’un attaquant de la Juventus.

La Juventus refoule l’OM sur un dossier

Face aux performances décevantes d’Iliman Ndiaye et d’Ismaila Sarr, Gennaro Gattuso a exigé de sa direction en décembre dernier, le recrutement d’un ailier. Et Pablo Longoria et son équipe ne sont pas allés chercher à proximité. Selon Tuttosport, le président de l’OM aurait jeté son dévolu sur Samuel Iling-Junior. Le jeune ailier anglais de la Juventus peut en effet, jouer sur les deux côtés de l’attaque et a déjà été confronté aux exigences du haut niveau avec la Vielle Dame.

Cependant, l’Olympique de Marseille va devoir abandonner cette piste. La Gazzetta dello Sport rapporte ce mardi que la Juventus aurait entamé les pourparlers pour prolonger le contrat de Samuel Iling-Junior qui expire en juin 2025. En plus, Massimiliano Allegri voudrait donner plus d’importance à l’Anglais en lui donnant plus de temps de jeu dans la deuxième moitié de saison. Cette initiative de la Juventus devrait mette fin aux envies de l’OM de s’offrir Samuel Iling-Junior qui a peu de chances de quitter les Bianconeri cet hiver.