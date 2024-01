Mercato, l'OM se lance sur une piste improbable

L’Olympique de Marseille s’est lancé sur un dossier qui a moins de chances d’aboutir.

Pablo Longoria avait déclaré que l’OM n’avait pas assez de moyens pour recruter cet hiver. Mais le président marseillais et son équipe continuent d’étudier plusieurs dossiers sur le marché. Après avoir officialisé son premier renfort hivernal, l’OM s’intéresse à une nouvelle piste en défense. Mais cette dernière est loin d’être gagnée.

L’OM surveille le marché des transferts

La première partie de saison mitigée des Phocéens a révélé les insuffisances au sein de l’équipe. Fort de cela et avec les objectifs de la phase retour, l’OM a décidé de se renforcer malgré ses maigres moyens. Des renforts dans presque tous les secteurs, l’équipe ayant été moins convaincante pendant de nombreuses journées.

Le besoin est encore plus urgent lorsqu’on sait que l’OM sera privé de plusieurs de ses joueurs cadres pendant au moins trois semaines. Ces derniers (Mbemba, Ounahi, Ndiaye, Sarr) sont tous convoqués par leurs sélections respectives pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février). Ce qui oblige le club phocéen à s’intéresser à plusieurs joueurs quitte à se lancer sur une piste perdue d’avance.

L'article continue ci-dessous

L’OM se lance dans la course pour Ian Maatsen

Dans sa quête de se renforcer cet hiver, l’Olympique de Marseille a décidé de se lancer sur une piste improbable. Quelques heures après avoir bouclé l’arrivée de Jean Onana dans l’entrejeu en provenance de Besiktas, le club veut se mêler à la lutte pour s’offrir un défenseur. Selon La Minute OM, Pablo Longoria s’intéresserait à Ian Maatsen. Mais les choses se présentent mal pour l’OM puisque le latéral gauche de Chelsea est annoncé proche du Borussia Dortmund depuis plusieurs jours.

En plus, le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, a révélé ces dernières heures que le BVB était proche d’un accord avec Chelsea pour enrôler le jeune défenseur néerlandais de 21 ans sous la forme d’un prêt de six mois. L’OM a donc du travail à faire pour chiper Ian Maatsen au nez et à la barbe du club allemand.