Mercato, la destination inattendue d’Adrien Rabiot

La prochaine destination d’Adrien Rabiot commence à se préciser.

C’est une période décisive et délicate pour tous les footballeurs. Après l’Euro 2024 et en plein JO, l’avenir de certains joueurs continuent de faire parler et reste encore indécis. Ce mercato estival touche particulièrement l’Equipe de France avec plusieurs internationaux français sur le marché des transferts. C’est le cas d’Adrien Rabiot, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus. Cependant, l’ancien milieu de terrain du PSG pourrait rebondir dans un club totalement surprenant.

Adrien Rabiot vers le Real Madrid ?

Arrivé à la Juventus Turin en 2019 après la fin de son aventure avec le PSG, Adrien Rabiot a décidé de changer d’air cet été. Malgré la volonté des Bianconeri de le conserver avec une revalorisation salariale, l’international français n’a pas prolongé avec la Vieille Dame. Ainsi, Adrien Rabiot est libre sur le marché des transferts et représente une bonne pioche pour les clubs notamment après sa saison impressionnante avec la Juve.

Le Barça et Manchester United se sont même alignés sur le dossier, mais l’ancien titi parisien ne devrait choisir aucune de ces deux équipes. Mais Adrien Rabiot pourrait bien rallier l’Espagne et rejoindre le Real Madrid. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle ce vendredi que le club madrilène faisait partie des favoris dans ce dossier en compagnie d’autres écuries comme Arsenal et l’Atlético Madrid.

L'article continue ci-dessous

L’avenir de Rabiot toujours indécis

Pour autant, l’avenir d’Adrien Rabiot est encore loin d’être clair. L’international français a été associé à plusieurs clubs ces derniers mois mais il est toujours libre. Représentante et mère du joueur, Véronique Rabiot a mis les choses au clair sur l’avenir de l’ancien parisien.

« En fait, je parle à certains clubs, mais ensuite certains médias m'attribuent des contacts avec d'autres équipes avec lesquelles je ne parle pas. Donc je suppose que d'autres personnes parlent pour moi. Mais depuis le début de la carrière d'Adrien, je suis le seul interlocuteur des clubs, et si un club a un intérêt, il doit m'en parler directement », a-t-elle confié dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.