Mercato, l’OM s’intéresse à un attaquant néerlandais

L’OM a des vues sur un attaquant néerlandais en vue du mercato estival.

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille ne cesse de surprendre cet été. Après avoir réalisé l’énorme exploit de chiper Roberto De Zerbi au Bayern Munich, le club phocéen se consacre à présent aux secteurs à renforcer dans son effectif. L’OM a déjà deux recrues certes, mais compte en accueillir de nouvelles dans les prochaines journées, notamment en attaque. C’est à cet effet que le club de la cité phocéenne a coché le nom d’un attaquant néerlandais dans sa shortlist.

L’OM recherche de nouveaux attaquants

L’OM réalise un mercato très séduisant cet été. Un mercato notamment indicateur des ambitions du club phocéen pour la saison prochaine. Roberto De Zerbi sur le banc, Lillian Brassier en défense et Ismaël Koné au milieu, sont les premiers gros coups de Marseille cet été. En plus de ces derniers, le club olympien vise un nouveau milieu de terrain et de nouveaux attaquants.

En attaque justement, l’OM est désormais orphelin d’Illiman Ndiaye, parti à Everton et pourrait perdre aussi Pierre-Emerick Aubameyang, courtisé par l’Arabie Saoudite. Ce qui a amené la direction phocéenne à s’intéresser à Mason Greenwood ou encore à Alexis Sanchez.

Steven Bergwijn dans le viseur de l’OM

Pour le moment, il est peu probable de voir Mason Greenwood dans la cité phocéenne en raison des bruits entourant son arrivée. De son côté, Alexis Sanchez est en passe de trouver un accord avec l’OM et de faire son retour sur la Canebière un an après son départ. Toutefois, l’Olympique de Marseille pourrait explorer une autre piste puisque le Telegraaf révèle ce samedi que le club serait intéressé par Steven Bergwijn.

Mais l’OM n’est pas le seul sur le dossier car West Ham et deux autres écuries saoudiennes auraient aussi manifesté leur intérêt pour l’international néerlandais. En revanche, l’Ajax Amsterdam réclamerait un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer l’ailier de 26 ans. Une somme qui pourrait être trop élevée pour l’OM qui n’a pas encore dit son dernier mot dans le dossier Bergwijn qui pourrait aussi rester une saison de plus à l’Ajax.