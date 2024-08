Mercato, l'OM revient à la charge pour un Algérien

L’OM s’est lancé à nouveau, sur la piste d’un joueur algérien, cet été.

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas près de s’arrêter. Après avoir réalisé plusieurs gros coups cet été, le club phocéen vise encore de nombreux joueurs sur le marché des transferts. L’OM se montre toujours insatiable et est même revenu à la charge pour un Algérien, ces dernières heures.

L’OM attend des renforts en attaque

L’Olympique de Marseille envoie un message fort à ses rivaux en Ligue 1 dès cet été. Désireux de jouer les premiers rôles en championnat la saison prochaine, le club marseillais affûte déjà ses armes avec plusieurs recrues officialisées déjà. Ainsi, des joueurs comme Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius et plus récemment, Valentin Carboni, ont tous débarqué dans la cité phocéenne, cet été.

Mais l’OM n’est pas encore satisfait et veut encore recruter d’autres renforts, notamment en attaque. Un secteur désormais orphelin d’Ismaila Sarr, Illiman Ndiaye et de Pierre-Emerick Aubameyang. L’Olympique de Marseille compte alors combler ces vides par de nouveaux attaquants avant la reprise du championnat, le 16 août prochain. Alors que les pistes Eddie Nketiah et Alexis Sanchez semblent s’éloigner, le club marseillais pense, à nouveau, à l’une de ses premières cibles estivales.

L’OM n’a pas abandonné la piste Bachir Belloumi

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Youssoufa Moukoko devrait être remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque phocéenne. Sur le côté droit, Mason Greenwood prend déjà ses marques. Mais l’OM compte recruter un autre ailier gauche en plus de la présence de Luis Henrique. C’est ainsi que la direction phocéenne a songé à Bachir Belloumi. Alors qu’on pensait cette piste abandonnée, le président de Farense (D1 portugaise), club de l’attaquant algérien, annonce ce lundi que l’OM était toujours sur le dossier.

« Nous avons reçu plusieurs propositions sérieuses sans parvenir à un accord. Je sais qu’il y a toujours un intérêt de Marseille pour les services de Belloumi. Nous voulons garder nos joueurs, mais nous ne pouvons affirmer qu’un joueur ne sera pas transféré. N’importe laquelle des propositions de Marseille représenterait un record dans l’histoire du club. (…) Cela montre que nous ne renoncerons pas facilement à nos actifs et que nous ne le ferons que dans des conditions très avantageuses », révèle Joao Rodrigues dans les colonnes de Record.