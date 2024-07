Mercato, l’OM recalé pour une star de Premier League

L’OM a été refoulé dans le dossier d’une vedette de Premier League, cet été.

L’Olympique de Marseille est certainement le club français le plus actif sur le marché des transferts cet été. Après l’arrivée surprenante de Roberto De Zerbi sur son banc, le club phocéen compte aussi renforcer son effectif. L’OM a même déjà identifié ses renforts pour la saison prochaine et travaille à les faire venir dans la cité phocéenne. Mais alors qu’il a le vent en poupe, le club provençal vient d’être recalé pour une star de Premier League.

L’OM à la recherche d’un nouvel attaquant

Les ambitions de l’OM pour la saison prochaine sont très claires. Le club marseillais veut assurément jouer les premiers rôles en championnat et prépare déjà ses armes en conséquence. Le mercato de l’OM en dit long avec les arrivées de Lillian Brassier en défense et d’Ismaël Koné au milieu de terrain pour le moment.

D’autres recrues sont attendues dans les prochaines journées avec notamment un nouveau gardien en approche pour remplacer Pau Lopez, en partance vers Côme. En plus de cela, l’Olympique de Marseille doit absolument se renforcer en attaque surtout après le départ d’Illiman Ndiaye à Everton et celui probable de Pierre-Emerick Aubameyang, courtisé par l’Arabie Saoudite.

L’OM refoulé pour Hee-Chan Hwang

Dans l’optique de se renforcer en attaque, l’OM a récemment jeté son dévolu sur Mason Greenwood. Mais le dossier est très complexe, l’international anglais étant rattrapé par son passé et au cœur d’un premier malentendu entre Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Mais Marseille veut décidément piocher en Premier League et s’est intéressé à Hee-Chan Hwang.

A en croire Sky Sports, l’OM aurait même transmis une offre de 25 millions d’euros pour l’attaquant sud-coréen. Une offre qui aurait rejetée par Wolverhampton qui estime que Hee-Chan Hwang, sous contrat jusqu’en 2028, n’est pas à vendre. Un premier couac sur le marché des transferts pour l’OM qui devrait pourrait toujours passer à l’attaque pour Alexis Sanchez.