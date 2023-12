Mercato : L’OM pousse une de ses meilleures recrues vers la sortie

L’Olympique de Marseille veut encore animer le prochain mercato. Pour le faire, une des dernières recrues phares va servir de cobaye.

Ce soir du jeudi 14 décembre 2023, l’Olympique de Marseille est en déplacement au Falmer Stadium pour affronter Brighton dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Mais un des joueurs phares de la formation phocéenne devrait quitter l’effectif dans les prochains jours.

Ismaïla sur le départ de l’OM ?

Patron du groupe B de Ligue Europa avec 11 points au compteur, l’Olympique de Marseille a besoin d’un match nul ou une victoire ce jeudi soir contre son homologue anglais pour éviter de disputer les barrages de la compétition dans deux mois.

Si le club a enregistré plusieurs nouvelles têtes dans son effectif lors du dernier mercato, l’Olympique de Marseille travaille à renforcer quelques postes clés lors de la prochaine fenêtre hivernale. Pour ce faire, le club phocéen envisage de se séparer de quelques-uns de ses joueurs pour faire place à d’autres.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

A en croire les informations de L’Equipe, le club entraîné par Gennaro Gattuso songe à se séparer de l’international ailier droit sénégalais (54 capes, 11 buts) lors du prochain mercato hivernal. Le quotidien sportif français évoque une vente ou un prêt de l’ancien attaquant de Watford pour recruter un joueur de côté pour le concurrencer.

Rendement insuffisant de Sarr

Recruté à 13 millions d’euros à l’été 2023 par l’Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr ne répond pas aux attentes de la formation phocéenne. Le natif de Saint-Louis (Sénégal) peine à confirmer sur le terrain. Son remplaçant avait déjà été identifié en Major League Soccer (MLS) récemment.

Getty

En 19 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille, le Sénégalais n’a pas pu convaincre à travers les statistiques personnelles. Sur l’ensemble des matchs joués, l’attaquant de 25 ans n’a inscrit que quatre buts et délivré 02 passes décisives. Insuffisant pour l’OM qui en réclame plus, d’où l’idée de le remplacer pour faire signer un profil plus prolifique.

Faut-il rappeler que Ismaïla Sarr a signé un contrat de cinq saisons avec l’Olympique de Marseille. Le Lion de la Téranga est lié au club du Sud de la France jusqu’en juin 2028.