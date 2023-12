Mercato : L’OM et l’OL se jettent sur une même cible

L’OM et l’OL sont en lutte pour un même joueur en vue du mercato hivernal.

L’Olympico se jouera peut-être hors des terrains lors du prochain mercato. Les deux clubs olympiens, l’OM et l’OL seraient la piste d’un même joueur pour renforcer leurs effectifs. Les deux équipes sont dans le besoin et doivent recruter de nouveaux joueurs pour diverses raisons.

L’OM et l’OL doivent se renforcer en urgence

Même s’il se porte mieux depuis quelques journées, l’Olympique de Marseille aura de gros ennuis lors de sesprochaines rencontres . En effet, le club sera bientôt décimé avec les départs à la CAN de plusieurs joueurs importants dont Mbemba, Harit, Ounahi, Gueye, ou encore Ndiaye. L’OM est donc confronté à un casse-tête auquel il devra trouver une solution le plus rapidement possible. La direction marseillaise aurait décidé de se renforcer aux avec un arrière gauche, un milieu de terrain ainsi qu’un ailier.

L’OL n’est pas dans la même situation certes, mais c’est le club qui a le plus besoin de renforts. Après avoir quitté la dernière place du classement, Lyon doit se renforcer à plusieurs postes. Le club rhodanien a besoin des joueurs pouvant contribuer à sa remontée au classement. Les Gones auraient déjà coché le nom d’un joueur pour le prochain mercato mais ce dernier est également ciblé par l’Olympique de Marseille.

Yusuf Sari plait à l’OM et à l’OL

L’OM et son rival, l’OL seraient tous les deux, sur la piste de l’ailier turc, Yusuf Sari. En effet, c’est le président de l’Adana Demirspor, Murat Sancak, qui a révélé que les deux clubs français suivaient son joueur. « Il y a des offres très sérieuses concernant Yusuf Sari. Il y a une offre d’une équipe de Russie et de France. Ça vient d’Italie. Le Zenit le veut très sérieusement. Il y a Marseille, il y a Rennes, il y a l’OL aussi. Si je trouve que cela en vaut la peine, je l’enverrai. S’il trouve que ça vaut le coup, s’il veut y aller aussi, ce serait une grosse erreur de le garder. Son moral se dégradera et ses performances baisseront. Vous avez trouvé l’argent, il gagnera de l’argent, et on gagnera de l’argent aussi. Laissez-le partir, laissez-le être heureux et laissez le club être heureux », a déclaré le dirigeant turc. Si cela est avéré, l’OM partirait avec un certain avantage puisque Yusuf Sari est un ancien pensionnaire du centre de formation phocéen.